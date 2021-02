Biathlon-WM: Lesser „mega-enttäuscht“ über seine Leistung

Pokljuka Nur Platz sieben: Die deutsche Mixed-Staffel hat den Auftakt der Biathlon-WM verpatzt. Vor allem Startläufer Erik Lesser enttäuschte.

Zunächst wortlos und mit gesenktem Blick stapfte Erik Lesser durch den tiefen Schnee davon. So, als wollte er nichts mehr sehen und hören von dem Rennen, welches für die deutsche Mixed-Staffel gelaufen war, noch ehe es richtig begonnen hatte. Am Ende des WM-Auftakts auf der slowenischen Pokljuka standen ein Rückstand von 1:04,9 Minuten und ein enttäuschender siebter Platz zu Buche. Es gewann der favorisierte Titelverteidiger aus Norwegen vor den überraschend starken Österreichern und Schweden.

Weil die gemischten Staffeln erstmals bei einer Weltmeisterschaft mit den Männern begannen, war Lesser für Benedikt Doll ins deutsche Aufgebot gerutscht. Als erfahrener Startläufer sollte er den Grundstein für das avisierte erste Edelmetall legen. Doch sowohl läuferisch als auch beim Schießen passte bei dem Thüringer nichts zusammen. Der sonst so sichere Schnellschütze benötigte vier Nachladepatronen und verlor auch auf der Strecke eine Menge Zeit. Beim Wechsel auf Arnd Peiffer betrug sein Rückstand als 17. bereits 1:02,0 Minuten auf die Spitze.

Norwegen marschiert vorneweg

Ein Rucksack, der letztlich zu schwer wog. Weder Peiffer (1 Nachlader) noch Denise Herrmann (3) und Franziska Preuß (3) schafften es, in den Medaillenkampf einzugreifen. Dafür erwies sich die Konkurrenz im Flockenwirbel auf der Pokljuka als zu stabil. Dank des überragenden Johannes Thingnes Bö marschierten die Norweger vorneweg. Dahinter überzeugten die Österreicher vor allem am Schießstand, benötigten insgesamt nur zwei Extrapatronen und zeigten sich unbeeindruckt von der morgendlichen Aufregung um ihren deutschen Männer-Cheftrainer.

Ricco Groß war kurz nach der Anreise in Bled positiv auf das Coronavirus getestet und in eine zehntägige Quarantäne geschickt worden. Er weist laut eigener Aussage zwar keine Symptome auf, wurde aber auf seinem Hotelzimmer isoliert und verfolgte das Rennen vor dem Fernseher. Während er sich ausgelassen über den Erfolg seiner Schützlinge freute, war Deutschlands Pechvogel mächtig zerknirscht.

Lesser: „Die Mädels haben einen guten Job gemacht“

„Ich bin mega-enttäuscht über meine Leistung“, resümierte Lesser nach dem Wettbewerb. „Wir können uns glücklich schätzen, dass wir mit dem Rückstand, mit dem ich übergeben habe, ins Ziel gekommen sind. Die Mädels haben einen guten Job gemacht, und Arnd hat es zumindest am Schießstand besser hingekriegt als ich.“ Auf seinem 7,5-Kilometer-Teilstück verlor jedoch auch Peiffer beachtliche 45 Sekunden auf Überflieger Bö.

Viel zu viel, um vorn mitmischen zu können. Ob es an der körperlichen Verfassung lag oder am Skimaterial, vermochten weder er noch Lesser zu sagen. Zumindest diskutierte der Oberhofer beim Gang in die Kabine lange mit einem Techniker, wirkte dabei etwas ratlos und verriet hinterher: „Schon auf der zweiten Runde kam ich nicht so mit, wie ich es gern wollte. Und auf der Schlussrunde war ich ein bisschen angeknockt; war mehr Opfer als Akteur.“

Neue Chance im Sprint am Freitag

Während sich Peiffer vornahm, auf Ursachenforschung zu gehen und das Rennen noch einmal genau zu analysieren, verfolgt Lesser am wettkampffreien Donnerstag eine ganz andere Art der Frustbewältigung: „Am besten ist es, den Restknopf zu drücken und am Freitag neu anzugreifen.“ Ab 14.30 Uhr (ARD, Eurosport live) steht bei angesagtem Sonnenschein und zweistelligen Minusgraden der 10-km-Sprint an. Bedingungen, die den Deutschen durchaus mehr liegen sollten.