Böller explodiert neben Bielefelder Torwart Fraisl

Bielefeld Beim Spiel gegen Düsseldorf explodiert ein Böller in der Nähe des Bielefelder Torwarts Martin Fraisl. Arminia holt dennoch wichtigen Heimpunkt.

Torwart Martin Fraisl vom Fußball-Zweitligisten Arminia Bielefeld hat im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf eine Schrecksekunde erlebt. In der Partie am Sonntag explodierte ein Böller neben dem 29 Jahre alten Keeper. Fraisl überstand die Szene offenbar weitgehend unbeschadet. Er hielt sich im direkten Anschluss das Ohr, konnte nach einer kurzen Behandlungspause aber weiterspielen. Der Böller explodierte in der 13. Minute der Partie in der Bielefelder SchücoArena mit einem lauten Knall in der Nähe des Torhüters, der sich zu diesem Zeitpunkt vor dem Düsseldorfer Fanblock aufhielt.

Bielefeld erkämpft Punkt gegen Fortuna

In der Partie erkämpfte Arminia Bielefeld sich dann einen wichtigen Heimpunkt im Kampf um den Klassenerhalt. Die Ostwestfalen erkämpften gegen Fortuna Düsseldorf ein 2:2 (1:0) und sind seit fünf Spielen ohne Niederlage. Unter dem neuen Trainer Uwe Koschinat waren in den vergangenen vier Begegnungen immerhin zwei Dreier gelungen.

In der Tabelle belegt Bielefeld nun Position 14 mit 29 Punkten, der Abstand zum Relegationsrang 16 beträgt zwei Zähler. Routinier Fabian Klos (20.) erzielte das 1:0 für die Arminia auf der Alm, Emmanuel Iyoha (48.) traf zum Ausgleich. Felix Klaus (60.) erzielte das 2:1 für die Gäste, Bryan Lasme (84.) schlug zurück. Die Fortuna ist seit sechs Partien ungeschlagen und dennoch wohl ohne realistische Aufstiegschance.

Spitzenreiter Darmstadt baut Tabellenführung aus

Darmstadt 98 hat den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga weiter fest im Blick. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht setzte sich am Ostersonntag mit 2:1 (1:1) gegen den SC Paderborn durch und baute den Vorsprung an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga weiter aus.

"Es war immer latent gefährlich", sagte Lieberknecht nach der Partie bei Sky: "Als abgepfiffen wurde, wussten wir alle, dass wir viel dafür machen mussten". Vom Aufstieg wollte der Darmstadt-Coach trotz des Erfolges nicht sprechen. Man wolle "keine großen Töne spucken", vor allem, wenn man wisse, "dass jedes Spiel auf Messers Schneide" stehe.

Matthias Bader (35.) und Braydon Manu (59.) trafen vor 16.674 Fans für Darmstadt im heimischen Böllenfalltor-Stadion. Die Lilien haben nun fünf Punkte Abstand zum zweiten Platz, auf den der Hamburger SV nach dem 6:1 gegen Hannover 96 am Tag zuvor geklettert war. Paderborn verpasste es hingegen trotz des Treffers von Florent Muslija (44., Foulelfmeter) näher an den Relegationsrang heranzurücken.

Regensburg rettet spät wichtigen Punkt gegen Magdeburg

Auch Jahn Regensburg bewies im Abstiegskampf Moral und sicherte sich im Kellerduell gegen den 1. FC Magdeburg einen wichtigen Zähler. Das Team von Trainer Mersad Selimbegovic bleibt nach dem 2:2 (0:1) auf dem Relegationsplatz. Magdeburg hat nach nun elf Punkten aus den letzten sechs Spielen weiter einen komfortablen Vorsprung von fünf Zählern auf Regensburg.

Baris Atik erzielte mit einem herrlichen Freistoß ins lange Eck früh das 1:0 für die Gäste (10.). SSV-Keeper Jonas Urbig verschätzte sich allerdings. Andreas Albers (52.) glich nach einem bösen Patzer in der Gäste-Abwehr aus. Daniel Elfadli (80.) brachte die Gäste wieder in Führung, ehe Kaan Caliskaner (90.) spät der umjubelte Ausgleich gelang. In einer hektischen Schlussphase sah der Magdeburger Daniel Heber nach einer Notbremse (90.+1) noch Rot

Dämpfer für Hansa Rostock

Hansa Rostock kassierte im Abstiegskampf den nächsten Rückschlag. Bei der Heimspiel-Premiere des neuen Trainers Alois Schwartz verlor die Mannschaft mit 2:3 (1:2) gegen Holstein Kiel und muss nach dem siebten Spiel ohne Sieg mit 25 Punkten im Tabellenkeller weiter um den Klassenerhalt bangen.

Kiel hält sich währenddessen im Tabellenmittelfeld und beendete die Negativserie von fünf Spielen ohne Erfolg. Nach dem Rostocker Führungstreffer von Rick van Drongelen (12.) drehten Fabian Reese (44.), Philipp Sander (45.+2) und Lewis Holtby (47.) die Partie. Lukas Hinterseer erzielte vor 24.300 Fans den Anschlusstreffer (53.) (dpa/sid)

