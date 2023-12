Boris Herrmann erzählt von Abenteuern im Grenzbereich

Essen. Segler Boris Herrmann hat über seine Teilnahme am Ocean Race ein Buch geschrieben. Es liest sich wie ein Abenteuerroman.

Was gibt es Besseres an langen, dunklen Winterabenden als sich auf dem Lieblingsplatz so sehr in ein Buch zu vertiefen, dass Regen, Schnee und Kälte unbemerkt vorübergleiten? Merkwürdigerweise klappt das oft am besten, wenn der Leser dabei Menschen folgt, die sich durch Kälte, Nässe und Dunkelheit kämpfen. Das gilt auch für das neueste Buch des Oldenburger Profi-Seglers Boris Herrmann, der bereits fünf Mal den Globus umrundet hat.

Kleine Dramen und große Gefühle bei der Hatz um die Welt

Abenteuer Ocean Race ist formal ein Sachbuch, das ein Rennen um die Welt nacherzählt, aber es liest sich wie ein Abenteuerroman. Das liegt auch an den Protagonisten: Anders als bei der Vendée Globe, dem Nonstop-Rennen um die Welt für Einhandsegler, jagen beim Ocean Race, einst als Volvo Ocean Race bekannt, fünfköpfige Teams in Etappen um die Welt. Das verändert Erlebnisse und Erinnerungen.

Erzählte Herrmann zusammen mit dem Journalisten Andreas Wolfers in seinem vorherigen Buch von der Vendée Globe als Solo-Segler naturgegeben in erster Linie von sich selbst, geht es jetzt um die gesamte Crew – vier Männer und eine Frau –, die durch das große Abenteuer, nichts anderes ist die Hatz von Sturmtief zu Sturmtief, durch kleine Dramen und große Gefühle zusammengeschweißt wird.

Boris Herrmanns Erzählungen bereiten dem Leser eine gute Zeit

Der Leser lernt schnell, dass die Zeit segelnder Kraftprotze im modernen Segelsport vorbei ist. Die modernen Rennyachten und die unwirtliche Rennstrecke verlangen eine große Portion Gelassenheit und vor allem psychische Widerstandsfähigkeit. Kurz: Interessante Menschen – und die kommen auch zu Wort.

Abenteuer Ocean Race Foto: Abenteuer Ocean Race

Da es während der Regatta auf Herrmanns Malizia Sea Explorer zwar zu mehreren Unglücken und bei der Konkurrenz zu Beinahe-Katastrophen kommt, die im Segelsport irgendwie dazu gehören und sie sämtlichst halbwegs glimpflich ausgehen, darf der Leser sich bei der Lektüre auch ganz ohne schlechtes Gewissen ins Sofa kuscheln. Ganz im Gegenteil: Abenteuer Ocean Race bereitet seinem Leser wirklich eine gute Zeit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport