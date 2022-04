BR Volleys melden sich gegen Friedrichshafen zurück

Berlin. Im Kampf um die deutsche Volleyball-Meisterschaft der Männer haben die Berlin Volleys ein beachtliches Lebenszeichen gesetzt.

Im dritten Finalspiel gegen den VfB Friedrichshafen gelang dem Titelverteidiger aus der Hauptstadt mit 3:0 (25:23, 27:25, 25:17) der erste Sieg. In der Playoff-Serie best- of-five - drei Siege sind zum Titel nötig - verkürzten die Volleys damit auf 1:2. Am Mittwoch steigt in Ulm das vierte Duell beider Mannschaften.

Vor der Saison-Rekordkulisse von 5535 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle nutzte Cody Kessel gleich den ersten Matchball für die Gastgeber. Der erste Durchgang war hart umkämpft. Beim Stand von 22:23 steckten die Volleys noch in Schwierigkeiten, doch Nehemiah Mote zum 23:23 und zwei folgende Asse von Benjamin Patch sorgten für den knappen Satzgewinn der Gastgeber.

Das Spiel blieb ausgeglichen, legte an Spannung aber noch zu. Im zweiten Abschnitt lagen die Berliner bereits 22:19 vorn, mussten aber noch den Ausgleich zum 23:23 hinnehmen. In der Verlängerung behielten die Volleys aber kühlen Kopf. Georg Klein sorgte mit dem Punkt zum 26:25 für den dritten Satzball, den Timothee Carle verwandelte.

Im ersten Finalspiel in Berlin konnte Friedrichshafen einen 0:2-Satzrückstand noch drehen und 3:2 gewinnen. Diesmal blieben die Volleys am Drücker. Mit lautstarker Unterstützung des Publikums spielten sich die Gastgeber am Ende in einen Rausch und erarbeiteten sich einen komfortablen Sieben-Punkte-Vorsprung (21:14), den sie sich nicht mehr nehmen ließen.

