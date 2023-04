Luca Brecel in Aktion.

WM in Sheffield

WM in Sheffield Brecel und Selby im Finale der Snooker-WM

Sheffield Dank der nächsten spektakulären Aufholjagd hat der Belgier Luca Brecel erstmals das Endspiel der Snooker-Weltmeisterschaft erreicht. Der 28-Jährige gewann im Halbfinale am Samstag 17:15 gegen den Chinesen Si Jiahui.

Der 20 Jahre alte WM-Debütant hatte am Freitag bereits mit 14:5 geführt und musste nur noch drei Partien zum sensationellen Final-Einzug gewinnen. Si unterliefen dann aber zu viele Fehler. „Dieser Sieg ist unglaublich, das ist das größte Spiel meines Lebens“, sagte Brecel.

Brecel verkürzte in der vorletzten Session noch auf 10:14 und setzte seinen Lauf auch am Samstag fort, dort glich er zunächst auf 14:14 aus. Der Weltranglisten-Zehnte hatte zuvor im Viertelfinale gegen Titelverteidiger Ronnie O'Sullivan aus England das Kunststück geschafft, dank sieben gewonnener Partien in Folge noch weiterzukommen.

Das Finale findet am Sonntag und Montag statt. Brecel trifft dort auf den viermaligen Weltmeister Mark Selby aus England, der sich in der Nacht zu Sonntag 17:15 gegen den Nordiren Mark Allen durchsetzte. Für das Finale sind vier Sessions angesetzt, zum Sieg ist dann der Gewinn von 18 Partien - sogenannten Frames - nötig.