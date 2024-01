Live-Ticker Bundesliga heute live: FC Bayern in Augsburg, VfB - Leipzig

Augsburg. In der Bundesliga steht der FC Bayern heute vor einer Pflichtaufgabe. In Stuttgart steigt das Verfolgerduell. Alle Spiele im Live-Ticker.

Trainer Thomas Tuchel reagiert auf die großen Personalsorgen in der Defensive beim FC Bayern München mit dem Startelfdebüt von Winterneuzugang Eric Dier. Der von Tottenham Hotspur verpflichtete Engländer bildet am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg zusammen mit Matthijs de Ligt die Innenverteidigung. Im defensiven Mittelfeld sind Youngster Aleksandar Pavlovic und Leon Goretzka vorgesehen.

+++ VfL Bochum gegen den BVB: Kollektiv gegen Starspieler +++

Tuchel muss neuerdings auf Dayot Upamecano und Konrad Laimer (beide Muskelverletzung) sowie Joshua Kimmich (Schulter) verzichten. Im Vergleich zum 1:0 gegen Union Berlin nimmt Tuchel drei Änderungen vor.

Verfolgerduell VfB Stuttgart gegen RB Leipzig

RB Leipzig will beim VfB Stuttgart im dritten Anlauf den ersten Sieg des Jahres holen. Mit einem Erfolg können die Sachsen zudem an den Schwaben vorbeiziehen und unabhängig von der weiteren Konkurrenz den 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga als Dritter beenden. „Stuttgart ist eine Mannschaft, die zurecht dort oben mitspielt“, sagte Leipzigs Trainer Marco Rose. Das Hinspiel gewann RB aufgrund einer starken zweiten Halbzeit mit 5:1. In Stuttgart wird Kapitän Willi Orban erstmals seit September wieder zum Kader gehören.

