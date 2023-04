Bundesliga live! Bayern will Revanche gegen SC Freiburg

Freiburg. Im DFB-Pokal schied der FC Bayern gegen den SC Freiburg aus - heute kommt es zur erneuten Begegnung. Der Bundesliga-Samstag live im Ticker.

Nur vier Tage nach dem Aus im DFB-Pokal hat der FC Bayern München die Chance zur Revanche. Der deutsche Fußball-Meister gastiert am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg. Beim Sieger der Partie vom Dienstagabend wollen die Bayern ihre Tabellenführung in der Bundesliga verteidigen. Im ersten Spitzenspiel des Tages trifft der Erste auf den Vierten.

Die Bundesliga-Spiele live in unserem Ticker:

Beflügelt vom Einzug ins Pokal-Halbfinale will Eintracht Frankfurt auch in der Liga in die Erfolgsspur zurückkehren. Im Auswärtsspiel beim direkten Verfolger Bayer Leverkusen geht es für die seit fünf Liga-Partien sieglosen Hessen an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) darum, den sechsten Tabellenplatz zu verteidigen, der zur Teilnahme am internationalen Wettbewerb berechtigt. Lediglich ein Punkt trennt beide Teams. Eintracht-Trainer Oliver Glasner dürfte auf die gleiche Startelf bauen wie beim 2:0 gegen den 1. FC Union Berlin im Viertelfinale des DFB-Pokals. Union ist als Tabellendritter zu Gast beim Zweiten Borussia Dortmund - der BVB war ebenfalls im DFB-Pokal ausgeschieden. (dpa)

