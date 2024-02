BVB, Bochum, Schalke: So bewerten Fans die Winter-Transfers

Essen BVB, VfL Bochum und Schalke 04 blieben in der Winter-Transferperiode nicht untätig. So denken die Fans über Zu- und Abgänge.

Seit einer Woche ist das Winter-Transferfenster in Deutschland geschlossen. Verstärken können sich die Profiklubs nun nicht mehr, wobei Abgänge in Länder wie die Türkei oder Schweiz weiterhin möglich sind. Die Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum und FC Schalke 04 blieben während der Wechselperiode nicht untätig. Sie verpflichteten Neuzugänge und trennten sich von Spielern.

Und wie schauen die Fans auf die Aktivitäten ihrer Herzensvereine? Das Portal „bundesligabarometer.de“ hat in einer repräsentativen Umfrage insgesamt 5698 Anhänger der deutschen Erstligisten zu der Wechselpolitik ihres Klubs befragt. Das Resultat: Unter den Ruhrgebietsvereinen sind die Fans von Borussia Dortmund am zufriedensten.

BVB: Positives Fan-Zeugnis für Neuzugänge

In der Kategorie „Neuverpflichtungen“ stellen sie dem BVB die Note 2,38 aus. Mit Jadon Sancho (Manchester United) holten die Borussen einen früheren Fanliebling per Leihe zurück nach Dortmund, zudem entpuppte sich der ebenfalls ausgeliehene Ian Maatsen (FC Chelsea) als Sofort-Hilfe auf der linken Abwehrseite. Schlechter kommen die Verantwortlichen mit Blick auf die Abgänge weg (Note 3,65). Das bezieht sich nur auf Giovanni Reyna (Nottingham Forest/Leihe). Der Wechsel von Thomas Meunier in die Türkei stand zum Zeitpunkt der Umfrage noch nicht fest. 42,3 Prozent der befragten BVB-Fans gaben darüber hinaus an, dass die Dortmunder mehr Geld hätten investieren sollen.

Beim VfL Bochum hätte sich knapp die Hälfte der Teilnehmer höhere Ausgaben für Wintertransfers gewünscht (47,8 Prozent). Für die Verpflichtungen von Egon Elegezi (NK Varazdin) und Andreas Luthe (1. FC Kaiserslautern) erhält der Verein die Gesamtnote 3,28. Dass sich die Bochumer von den nicht mehr berücksichtigten Jordi Osei-Tutu (PAS Giannina/Leihe) und Lys Mousset (Vertragsauflösung) trennten und zudem Talent Mats Pannewig verliehen (SC Wiedenbrück), sieht ein Großteil der Fans offenbar positiv (Note 2,79).

Jadon Sancho kehrte im Winter zu Borussia Dortmund zurück. Er wurde bis Saisonende von Manchester United ausgeliehen. Foto: Ralf Ibing / Ralf Ibing /firo Sportphoto

Schlechter als die beiden Bundesligisten kommt der FC Schalke 04 weg. Die Umfrage-Teilnehmer, die es mit S04 halten, bewerten die Leih-Neuzugänge Brandon Soppy (Atalanta Bergamo) und Darko Churlinov (FC Burnley) mit der Note 3,58. Geht es nach der Mehrheit der Befragten, hätten die klammen Schalker mehr Geld investieren sollen. Rund zwei Drittel (67,7 Prozent) bejahten die Frage danach. Für die Abgänge erteilen die Anhänger ihrem Klub die Note 3,49. Sebastian Polter (Darmstadt 98/Leihe), Soichiro Kozuki (Gornik Zabrze/Leihe), Justin Heekeren (Patro Eisden/Leihe) sowie Niklas Tauer (Leihe vorzeitig aufgelöst) haben Schalke im Winter verlassen.

+++ Weitere News und Hintergründe zu BVB, VfL und Schalke gibt es hier +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport