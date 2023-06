BVB-Stürmer Moukoko überraschend beim DFB-Team in Frankfurt

Frankfurt. Bundestrainer Hansi Flick hat Youssoufa Moukoko und Josha Vagnoman nachnominiert. Kevin Schade musste das DFB-Quartier verlassen.

Kevin Schade ist nach nur einer Nacht im DFB-Quartier schon wieder von der deutschen Fußball-Nationalmannschaft abgereist. Der 21 Jahre alte Angreifer vom englischen Premier-League-Klub FC Brentford fällt nach Verbandsangaben „wegen leichter muskulärer Probleme“ für das 1000. Länderspiel der DFB-Historie am kommenden Montag (18 Uhr/ZDF) in Bremen gegen die Ukraine aus.

Sturmtalent Schade war von Bundestrainer Hansi Flick ohnehin nur für das erste von drei Länderspielen zum Saisonabschluss nominiert worden. Nun soll sein Einsatz bei der U21-Europameisterschaft in Rumänien und Georgien (21. Juni bis 8. Juli 2023) nicht gefährdet werden, wie der DFB mitteilte. Der Offensivspieler sollte eigentlich erst nach dem Ukraine-Spiel zum U21-Team stoßen.

Auch Vagnoman im DFB-Quartier

Am Donnerstag kamen nach dem Schade-Ausfall der Stuttgarter Josha Vagnoman und Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund zum Nationalteam. Das Duo soll an den ersten Tagen der Vorbereitung Flicks Trainingsgruppe erweitern, weil vier Akteure wegen Vereinsverpflichtungen erst verspätet anreisen werden. Vagnoman und Moukoko werden am Sonntag ins Trainingslager der U21-Auswahl in Südtirol weiterreisen.

Flick bestreitet mit der DFB-Auswahl drei EM-Testspiele: gegen die Ukraine sowie am 16. Juni in Warschau gegen Polen und am 20. Juni in Gelsenkirchen gegen Kolumbien. (dpa)

