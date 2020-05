Warum ein Trainerwechsel beim BVB nicht ausgemacht ist

Am Tag danach ging es bei Borussia Dortmund vor allem darum, die Scherben zusammenzukehren. Nicht etwa wegen der 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern München, die bei nun sieben Punkten Rückstand und sechs ausstehenden Spielen nach menschlichem Ermessen auch das Ende aller Meisterschaftsträume bedeutete. Nein, am Mittwoch ging es um den unglücklichen Auftritt, den Lucien Favre hingelegt hatte.

Der BVB-Trainer war nach dem Spiel im Sky-Interview gefragt worden, ob er nun eine erneut aufflammende Trainerdiskussion erwarte – mit dem Tenor, dass er eben keine Titel holen könne. „Das sagt man hier seit Monaten. Ich lese die Zeitungen nicht, aber ich weiß, wie es geht“, antwortete Favre und schob dann einen Satz hinterher, der aufhorchen ließ: „Ich werde in ein paar Wochen darüber sprechen.“

Es hat schon weniger gebraucht, um eine Trainerdiskussion loszutreten. Favre steht ja auch nicht zum ersten Mal in der Kritik in Dortmund. Und dann ist da diese Vorgeschichte bei Borussia Mönchengladbach, wo der Trainer hinwarf, weil er nicht mehr das Gefühl hatte, mit der Mannschaft erfolgreich arbeiten zu können.

Favre rudert zurück

Diesmal aber ruderte Favre am nächsten Tag schon wieder zurück: „An Aufgeben denke ich überhaupt nicht“, ließ er sich in einer vom Klub verbreiteten Mitteilung zitieren. „Was ich nur auf entsprechende Fragen hatte antworten wollen, war: Jetzt ist nicht die Zeit, um die Saison zu bilanzieren.“ Seinen Vertrag bis 2021 wolle er erfüllen.

Auch Hans-Joachim Watzke bemühte sich, die Debatte im Keim zu ersticken: „Es gibt aktuell überhaupt keinen Anlass für eine Trainerdiskussion“, sagte der BVB-Geschäftsführer dieser Redaktion. „Wir spielen eine sehr, sehr gute Rückrunde, hatten vor dem Spiel 27 von 30 Punkten geholt, sind überall gelobt worden.“ Doch auch in Dortmund wissen sie, dass es schwierig wird, Ruhe in die Debatte zu bringen. Fernab aller sportlichen Diskussionen sind es immer wieder unglückliche Aussagen, mit denen Favre für Debatten sorgt. Wie in der vergangenen Saison, als er nach dem 2:4 gegen Schalke 04 den Titelkampf für beendet erklärte hatte – zum Entsetzen seiner Vorgesetzten.

Es gibt keine zwingende Alternative

Damals hatte Favre seine erste Heimpleite als BVB-Trainer erlebt. Das 0:1 nun gegen die Bayern durch Joshua Kimmichs frech-genialem Lupfer war die zweite. Aber sie sorgte dafür, dass die als Ziel ausgegebene Meisterschaft praktisch unerreichbar ist, nachdem Dortmund schon im DFB-Pokal und der Champions League ausgeschieden war. Favre ist keiner für Titel, diese Einschätzung bekommt man nicht nur außerhalb des Klubs zu hören.

Trotzdem ist längst nicht ausgemacht, dass der BVB für die kommende Saison auf einen neuen Trainer setzt. Denn einerseits ist durch die Corona-Krise vieles so ungewiss, dass es nicht verkehrt erscheint, auf Gewohntes zu setzen. Auf Automatismen und eingespielte Arbeit zwischen Mannschaft sowie Trainerteam. Außerdem sieht man im Klub derzeit auch keinen verfügbaren Trainer, der garantiert erfolgreicher wäre. Auf Gladbachs Marco Rose und Leipzigs Julian Nagelsmann hält man große Stücke, aber die sind langfristig unter Vertrag. Und Nico Kovac, zu dem die Bosse während der Krise im Herbst Kontakt aufnahmen, hat in München nicht zwingend bewiesen, dass er eine Mannschaft, die auf Ballbesitz und Kombinationsspiel setzt, zu neuen Höhen führen kann.

Keine groben Fehler gegen München

Die Niederlage gegen die Bayern lieferte auch keinen Anlass, den Stab über den Trainer zu brechen. Klar, die Mannschaft wirkte bisweilen so zaudernd wie ihr Trainer. Andererseits haben auch dessen Vorgänger die entscheidenden Spiele gegen Bayern öfter verloren als gewonnen. Man habe es „sehr ordentlich gemacht“, sagte Watzke. „Aber wenn du Bayern München schlagen willst, musst du einen außergewöhnlichen Tag erwischen.“

Den hatten die Dortmunder nicht. Grobe Fehler aber ließen sich Favre nicht nachweisen. Dass Jadon Sancho und Emre Can auf der Bank saßen, war angesichts ihres körperlichen Rückstands nachvollziehbar. Im Spiel beim SC Paderborn am Sonntag (18 Uhr/Sky) werden sie wieder fitter sein. Im Gegensatz zu Erling Haaland: Der Stürmer fällt wegen Knieproblemen aus.