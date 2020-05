Champions League: Blitz-Turnier an nur einem Ort?

Essen Laut Medienberichten findet das Finale nicht mehr in Istanbul statt. Außerdem wird offenbar über ein K.o.-Turnier an einem Spielort nachgedacht.

Den Traum vom Münchener Triple verbietet sich Hansi Flick streng. „Für mich ist jetzt erstmal die Bundesliga das Entscheidende, da ist mein Fokus“, betonte der Trainer von Bayern München vor dem Heimspiel des Spitzenreiters gegen den Tabellen-16. Fortuna Düsseldorf am Samstag (18.30 Uhr/Sky). „Alles, was nach dem 27. Juni kommt, ist bei mir noch gar nicht drin, damit muss ich mich noch nicht beschäftigen“, sagte Flick.

So vage wie der Erfolgsfall der Münchener bei der Jagd nach allen drei Titeln ist derzeit auch, wie die Champions League überhaupt fortgesetzt wird. Ein Termin für das DFB-Pokalfinale ist mit dem 4. Juli schon gefunden. Für die Königsklasse, deren Endspiel eigentlich für diesen Samstag im Atatürk-Stadion in Istanbul angesetzt war, gibt es bislang nur Ausweichtermine, die im August angesiedelt sind.

Statt in Istanbul Finale in Lissabon?

Anders als Bayern-Trainer Hansi Flick beschäftigt sich der Europäische Fußball-Verband Uefa schon mit dem, was nach dem 27. Juni kommt. Wie die "New York Times" berichtete, soll das Finale wegen der Corona-Pandemie an einen anderen Ort verlegt werden. Die US-Zeitung berief sich auf eine nicht namentlich genannte Person, die mit dem Vorgang vertraut sei.

Die türkische Metropole Istanbul soll zu einem anderen Zeitpunkt zum Zuge kommen. Allerdings hat die uefa schon die nächsten drei Spielorte vergeben: 2021 soll das Finale in Danzig, 2022 in München und 2023 in London stattfinden. Istanbul käme dann erst 2024 dran.

Spanische Medien spekulieren bereits über Lissabon als möglichen Austragungsort, die New York Times berichtet von einer kleinen Zahl weiterer Kandidaten. Die Uefa will eine Entscheidung nach einer für den 17. Juni geplanten Sitzung treffen, Gespräche mit den Verantwortlichen in Istanbul sollen in dieser Woche abgeschlossen werden.

Gerüchte um Kurz-Turnier binnen zehn Tagen

Die Bild-Zeitung berichtet derweil über einen Geheimplan, der ein Blitz-Turnier an nur einem Ort vorsieht. Je Runde soll es nur ein K.o.Spiel geben. Alle Spiele sollen innerhalb von zehn Tagen und ohne Zuschauer stattfinden. Derzeit steht aus deutscher Sicht noch das Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern München gegen den FC Chelsea aus. RB Leipzig ist bereits für das Viertelfinale qualifiziert. Di Champions League wurde im März unterbrochen.

England, Spanien und Italien planen Liga-Neustart

Für die Uefa ist die Austragung der Champions League von großer Bedeutung. In der Saison 2018/19 hat der Verband mit seinen Klubwettbewerben mehr als drei Milliarden Euro eingenommen. Für die Fortsetzung dieser Saison ist maßgeblich, dass zunächst die nationalen Ligen abgeschlossen werden.

Spanien plant den Liga-Restart für den 11. Juni. Die Mannschaften trainieren ab Montag wieder gemeinsam. Auch die englischen Teams mit dem von Jürgen Klopp betreuten FC Liverpool haben das Teamtraining wieder aufgenommen. Zum Auftakt am 17. Juni sind die Nachholpartien zwischen Manchester City und dem FC Arsenal sowie Aston Villa und Sheffield United geplant. Italien plant den Liga-Neustart für den 20. Juni. In Deutschland wurden bereits zwei Spieltage nach der Corona-Pause abgeschlossen.