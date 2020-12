Champions League: BVB gegen Lazio und die Zweifel

Es ging schon auf 17.30 Uhr zu, als Emre Can am Dienstagabend aufs Trainingsgelände von Borussia Dortmund fuhr. Zu spät also. Um 17.30 Uhr nämlich sollte das Abschlusstraining des BVB beginnen, und spätestens jetzt war klar: Can, der Probleme mit dem Sprunggelenk hatte, konnte nicht teilnehmen. Und damit fehlt er auch, wenn Dortmund an diesem Mittwoch (21 Uhr/Sky) in der Champions League Lazio Rom empfängt.

Can fehlt BVB gegen Lazio

Dabei hätte man ihn just in diesem Spiel gut gebrauchen können. In einem Spiel, in dem es nicht nur gegen Lazio geht, sondern wieder auch gegen wachsende Zweifel und eine aufkommende Mentalitätsdebatte. Can ist einer der Spieler, die sie in Dortmund auch wegen ihrer Mentalität verpflichtet haben. Einer, der nicht nur feinen Fußball spielt, sondern auch dazwischenhauen kann, der alles gibt, der vorangeht und die Mitspieler antreibt.

Ein anderer ist Thomas Delaney. Der immerhin stand am Dienstagabend auf dem Trainingsplatz, nachdem er vormittags schon über das anstehende Spiel gesprochen hatte – und fast schon überrascht war über die Höflichkeit, die ihm entgegenschlug. Der Däne war nämlich angesprochen worden auf das zurückliegende Spiel gegen Lazio, das der BVB krachend 1:3 verloren hatte – und nach dem in der Chefetage die Auffassung vorherrschte, dass die Römer den Dortmundern nur deswegen den Schneid nicht abgekauft hatten, weil diese ganz ohne Schneid ins Spiel gegangen waren.

Vernichtendes Urteil von BVB-Profi Delaney

Solche harschen Worte fielen am Dienstag zunächst nicht, der Fragesteller sprach von einer semi-guten Leistung. „Es ist sehr nett, wenn Sie das so sagen“, antwortete Delaney, um dann seinerseits aber ein recht vernichtendes Zeugnis auszustellen. „Auf dem Platz hatte ich das Gefühl, dass wir immer einen Schritt zu spät waren“, meinte er. „Die waren immer wieder in Überzahl rund um den Ball und wir hatten leider nicht die Kontrolle.“

Das aber ist inzwischen sechs Wochen her. „Wir haben das sehr gut korrigiert seitdem“, sagte Trainer Lucien Favre. „Wir sind Tabellenführer in unserer Gruppe und wollen, dass das so bleibt.“ Mit einem Sieg gegen Lazio würde sich der BVB sogar vorzeitig den Gruppensieg und damit möglicherweise einen etwas leichteren Achtelfinalgegner sichern.

Niederlage gegen Köln hat alte Wunden aufgerissen

Alles gut also in Dortmund – wenn, ja wenn da nicht das vergangene Wochenende wäre. Die 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Köln hat alte Wunden aufgerissen, alte Zweifel genährt an der Titeltauglichkeit dieser Mannschaft, und wieder einmal die Frage aufgeworfen, warum sie immer wieder Auftritte weit unter ihrem Potenzial einstreut und gegen vermeintlich unterlegene Gegner unnötige Niederlagen einfährt.

Gegen Rom soll es besser laufen, und dabei fehlt nicht nur Nationalspieler Can, sondern auch Thomas Meunier, den eine Verletzung an der Wade plagt. Der belgische Neuzugang kommt in der öffentlichen Meinung zwar nicht allzu gut weg, wegen seiner defensiven Stärke aber ist er bei Favre gesetzt, hat in allen 15 Pflichtspielen gespielt. Den nominellen Alternativen Lukasz Piszczek und Mateu Morey fehlen Spielpraxis und Rhythmus. Gut möglich, dass Allrounder Felix Passlack aushilft, auf der linken Seite wird er dieses Mal nicht gebraucht: Der zuletzt angeschlagene Linksverteidiger Raphael Guerreiro nämlich fuhr pünktlich aufs BVB-Gelände und war im Abschlusstraining dabei – immerhin eine gute Nachricht für Favre.