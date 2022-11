CL-Achtelfinale: FC Bayern trifft auf Paris, BVB auf Chelsea

Nyon. Hartes Los für den FC Bayern: Im Champions-League-Achtelfinale geht es gegen den französischen Meister Paris St. Germain.

Hammerlose für die deutschen Klubs: Fußball-Rekordmeister Bayern München bekommt es im Champions-League-Achtelfinale mit Paris St. Germain zu tun. Dies ergab die Auslosung am Montag in Nyon/Schweiz. Zudem spielt RB Leipzig gegen den Top-Favoriten Manchester City, während Borussia Dortmund auf den FC Chelsea trifft. Eintracht Frankfurt bekam SSC Neapel, den formstarken Tabellenführer der Serie A, zugelost.

„Das ist mit der schwerste Gegner, den man bekommen kann. Aber Paris hat auch gesehen, wie wir in der Vorrunde gespielt haben. Wir können uns auf zwei großartige Spiele mit den besten Spielern in Europa freuen. Es wird eine große Herausforderung für uns“, sagte Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn bei Sky zum Duell mit den Superstars Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappe. Zudem ist es die Neuauflage des Finales von 2020, das die Münchener mit 1:0 gewonnen hatten.

Die Hinspiele des Achtelfinals finden am 14./15. sowie am 21./22. Februar 2023 statt, die Rückspiele am 7./8. sowie am 14./15. März 2023.

Die Spiele im Überblick

RB Leipzig - Manchester City

FC Brügge - Benfica Lissabon

FC Liverpool - Real Madrid

AC Mailand - Tottenham Hotspur

Borussia Dortmund - FC Chelsea

Eintracht Frankfurt - SSC Neapel

Inter Mailand - FC Porto

Paris St. Germain - Bayern München (sid)

