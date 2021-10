Corona-Chaos: 1860 München gegen Waldhof Mannheim abgesagt

Mannheim. Wegen mehrerer Corona-Fälle bei Waldhof Mannheim wurde die Drittliga-Partie bei 1860 München abgesagt. Weniger als 16 Spieler verfügbar.

Wegen mehrerer Corona-Fälle in der Mannschaft des Drittligisten SV Waldhof Mannheim ist das Auswärtsspiel beim TSV 1860 München abgesagt worden. Einen entsprechenden Waldhof-Antrag auf eine Verlegung der für diesen Samstag (14.00 Uhr) angesetzten Partie nahm der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitagvormittag an, wie beide Clubs und der Verband mitteilten. Aufgrund der häuslichen Isolation zahlreicher positiv auf Corona getesteter Spieler sowie weiterer Profis, die als Kontaktpersonen nicht geimpft oder genesen sind, stehen dem SVW derzeit weniger als 16 Akteure zur Verfügung.

Unser morgiges Auswärtsspiel beim @TSV1860 kann aufgrund der Corona-Fälle beim SVW nicht ausgetragen werden.https://t.co/E8WWvSBoOe — SV Waldhof Mannheim (@svw07) October 15, 2021

„Wir haben mehrere Corona-Ausbrüche gehabt. Wir haben bei drei verschiedenen Testungen jeweils positive Spieler gehabt“, sagte ein Waldhof-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Wann die Partie nachgeholt wird, ist noch offen. (dpa)

