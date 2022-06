Corona: Vorjahresfinalist Berrettini muss Wimbledon absagen

London. Bittere Nachricht für Matteo Berrettini: Als einer der Topfavoriten muss er das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon absagen.

Vorjahresfinalist Matteo Berrettini ist beim Rasen-Klassiker in Wimbledon positiv auf das Coronavirus getestet worden und muss vor seinem Erstrunden-Spiel zurückziehen. Er sei „untröstlich“, schrieb der 26 Jahre alte italienische Tennisprofi am Dienstag bei Instagram. Er habe seit ein paar Tagen Erkältungssymptome und am Morgen einen Test gemacht, der positiv ausfiel. „Ich habe keine Worte, um zu beschreiben, wie extrem enttäuscht ich bin. Der Traum für dieses Jahr ist vorbei, aber ich werde stärker zurückkommen.“ Berrettini ist nach dem Kroaten Marin Cilic der zweite prominente Corona-Ausfall beim Grand-Slam-Turnier. (dpa)

