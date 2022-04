Das Aus des FC Bayern ist auch eine Pleite für die Liga

Essen. Wenn der FC Bayern München wie gegen Villarreal schwächelt, wollen andere Klubs immer da sein. Die Frage ist: Wo sind sie denn in dieser Saison?

Wäre Julian Nagelsmann wie sein emeritierter Trainerkollege Dragoslav Stepanovic, hätte er auch „Lebbe geht weider“ sagen können. Weil Julian Nagelsmann aber eben Julian Nagelsmann ist, antwortete der 34-Jährige auf die Frage, was ihn denn nun erwarte, nur: „Bielefeld.“ Klar, der nächste Gegner in der Bundesliga. Es war der Versuch, Normalität vorzutäuschen. Aber was ist beim FC Bayern nach einem Viertelfinal-K.o. in der Champions League gegen den FC Villarreal schon normal?