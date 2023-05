Weltcup-Turnier in Berlin

Weltcup-Turnier in Berlin Deutsche Wasserballerinnen spielen um Rang fünf

Berlin Deutschlands Wasserballerinnen spielen beim Weltcup-Turnier der Division II in Berlin trotz guter Vorstellungen nur um Platz fünf.

Die nach mehreren Absagen personell umgestellte Vertretung des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) siegte in der Vorrundengruppe B gegen Großbritannien dank einer guten Abwehrleistung mit 15:12 (3:3, 4:3, 3:2, 5:4). Zuvor hatte das Team der Gastgeberinnen gegen die beiden WM-Teilnehmer Kasachstan und Neuseeland mit 7:11 (5:4, 0:3, 2:3, 0:1) beziehungsweise 6:12 (2:3, 0:4, 3:1, 1:4) verloren. Gegner im letzten Match ist am Donnerstag Usbekistan.

Am Freitag startet an gleicher Stelle das Männerturnier der Division II, das ebenfalls acht Mannschaften, darunter den WM-13. Deutschland, am Start sehen wird.