Deutsches Skisprung-Quartett schafft Sprung ins WM-Einzel

Karl Geiger war in der Qualifikation mit Platz sieben der beste deutsche Skispringer.

Planica. In der Qualifikation zum WM-Springen auf der Großchance setzen sich die vier deutschen Springer durch. Die größten Weiten schafften andere.

Das deutsche Skisprung-Quartett hat sich ohne Probleme für das WM-Einzel im slowenischen Planica qualifiziert. Karl Geiger sprang am Donnerstag 131 Meter weit und war damit wenige Tage nach seiner Bronzemedaille auf der Normalschanze auch auf der großen Anlage als Siebter ordentlich dabei.

Auch Silbergewinner Andreas Wellinger als Zwölfter, Markus Eisenbichler auf Rang 18 und Constantin Schmid als 19. hatten keine Mühe, den Wettbewerb der 50 besten Athleten am Freitagabend (17.30 Uhr/ARD und Eurosport) zu erreichen. Der Sieg in der Qualifikation ging an Lokalmatador Timi Zajc, dem ein 136-Meter-Satz gelang.

Bislang hat Deutschland im Tal der Schanzen in jedem Skisprung-Wettbewerb mindestens eine Medaille geholt. Im Großschanzen-Einzel gibt es aber auch einige weitere Medaillenanwärter. Neben Quali-Sieger Zajc sind dies Titelverteidiger Stefan Kraft aus Österreich, der Pole Dawid Kubacki und Norwegens Vierschanzentournee-Sieger Halvor Egner Granerud. Am Samstag steht der Teamwettbewerb an. (dpa)

