Deutschlands WM-Auftaktgegner Japan schuftet schon in Doha

Doha. Die japanische Nationalmannschaft hat die WM-Vorbereitung in Doha bereits aufgenommen. Japan ist erster Gegner der deutschen Elf.

Deutschlands erster Gruppengegner Japan hat die WM-Vorbereitung in Katar bereits aufgenommen und wird sich in dieser Woche weiter im Gastgeberland akklimatisieren. Für Montag und Dienstag sind für das Team um Frankfurts Daichi Kamada auf dem Trainingsgelände des Al Sadd SC weitere Trainingseinheiten in Doha eingeplant. Kamada soll nach dem letzten Bundesliga-Spiel am Sonntag in Mainz zügig in das Emirat reisen, um sich gemeinsam mit seinen Teamkollegen auf die schwere Gruppe mit Spanien und Deutschland vorbereiten zu können.

Japan testet im Vorfeld gegen Kanada

Am Donnerstag (14.40 Uhr) trifft Japan in Dubai auf Kanada, darauf folgt ein freier Tag. Am 23. November (14.00 Uhr/ARD und MagentaTV) kommt es dann zum WM-Auftaktspiel gegen den Ex-Weltmeister Deutschland, der vor der Reise nach Katar noch einen Zwischenhalt im Oman macht.

Bei Japan gibt es neben Kamada in Stuttgarts Wataru Endo und Schalkes Maya Yoshida weitere Leistungsträger aus der Bundesliga. Vor vier Jahren in Russland hatte Japan das Achtelfinale erreicht und dort eine 2:0-Führung gegen Belgien verspielt. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport