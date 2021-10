DFB: Manuel Neuer fehlt beim ersten Training in Hamburg

Hamburg. Die Nationalelf ist zurück auf dem Rasen. In Hamburg absolviert das DFB-Team die erste Trainingseinheit – ohne Kaptiän Manuel Neuer.

Noch ohne Kapitän Manuel Neuer hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die direkte Vorbereitung auf den Quali-Doppelpack gegen Rumänien und in Nordmazedonien aufgenommen. Der 35-Jährige fehlte beim ersten Mannschaftstraining am Dienstag in Hamburg und absolvierte nach dem Bundesligaspiel des FC Bayern am Sonntagabend eine Regenerationseinheit im Teamhotel.

Bundestrainer Hansi Flick versammelte seine 22 weiteren Nationalspieler bei herbstlichem Wetter um kurz nach 11.00 Uhr auf dem Gelände des Zweitligisten Hamburger SV. Neuers Einsatz in den anstehenden WM-Qualifikationsspielen schien aber nicht gefährdet.

Moin aus Hamburg. Auf diesem Kanal wird es in den nächsten Tagen wieder viel um das @DFB_Team gehen, dass sich hier auf die Spiele gegen Rumänien und Nordmazedonien vorbereitet. pic.twitter.com/kSlbkYD4wu — Sebastian Weßling (@fluestertweets) October 5, 2021

Die DFB-Auswahl tritt als Erster der Qualifikationsgruppe J an diesem Freitag in der Hansestadt gegen Rumänien an, am folgenden Montag spielt Deutschland in Skopje (beide 20.45 Uhr). Im Idealfall löst das Flick-Team vorzeitig das Ticket zur WM-Endrunde 2022 in Katar. (dpa)

