DFB-Präsident Neuendorf setzt deutliches Zeichen gegen Fifa

Al Ruwais. Bernd Neuendorf hat kurz vor dem WM-Start Fifa-Präsident Gianni Infantino scharf kritisiert. Der DFB-Präsident zeigte sich verärgert.

Die rote Burg mitten in der Wüste kann man schon von weitem sehen. Das Trainingszentrum des Al Shamal Sports Club taucht plötzlich wie eine Fata Morgana im Norden von Katar auf und wirkt auf den ersten Blick eher wie ein Fort aus der Ritterzeit als wie einer der modernsten Fußballplätze des Landes. Doch genau in dieser Festung, die nur wenige Minuten vom luxuriösen Nationalmannschaftshotel Zulal Wellness Resort entfernt liegt, wird das DFB-Team an diesem Wochenende erstmals in Katar trainieren – und diesen Ort suchte sich am Freitagmittag auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf für seine erste WM-Audienz aus.