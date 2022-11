DFB-Sturm in Check: Wie Moukoko und Götze helfen können

Essen. Hinter der deutschen Offensive gibt es vor dem WM-Start einige Fragzeichen. Auf wen setzt Hansi Flick? Flügel und Sturm im Kadercheck.

Bundestrainer Hansi Flick hat sich vor dem bedeutenden ersten deutschen WM-Spiel gegen Japan kaum in die Personalkarten schauen lassen. „Im Tor wird Manuel Neuer spielen, und Jo Kimmich ist hier“, von daher gehe er davon aus, dass auch der Mittelfeldspieler in der Startelf stehe, sagte Flick am Dienstag im Medienzentrum in Al-Rajjan einen Tag vor der Partie am Mittwoch (14.00 Uhr/ARD und MagentaTV). WM-Routinier Thomas Müller ist nach dessen längerer Wettkampfpause „auf jeden Fall wirklich eine Option“, sagte Flick. Fehlen wird Bayern-Star Leroy Sané. Trainer Flick hat jedoch einige Optionen, um ihn zu ersetzen. In unserer DFB-Kaderanalyse von Createfootball beschäftigen wir uns mit der deutschen Offensive und den Flügelspielern.