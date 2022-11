WM-Analyse DFB-Zentrum in der WM-Analyse: Weltklasse im Überangebot

Essen. Als einer der Favoriten startet Deutschland am Mittwoch gegen Japan in die WM 2022. Hoffnung macht das Mittelfeld. Eine Kader-Analyse.

Am Mittwoch startet Deutschland mit dem Spiel gegen Japan in die WM 2022 in Katar. Einen Tag vor der Begegnung muss sich Bundestrainer Hansi Flick noch Gedanken um die Aufstellung machen. Offen ist auch die Position im defensiven Mittelfeld neben Joshua Kimmich, der laut Flick wie erwartet starten wird. Leon Goretzka und Ilkay Gündogan kämpfen um den Platz. Klar ist jedoch: Im Zentrum dürfte die deutsche Nationalmannschaft die geringsten Probleme habe. Das unterstreicht eine Datenanalyse unseres Kooperationspartners Createfootball.