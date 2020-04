Die ärgerlichen Verallgemeinerungen einiger Fangruppen

Essen. Ein Aktionsbündnis spricht sich gegen Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga aus. Warum das nur scheinbar korrekt ist. Ein Kommentar

Es lässt sich gut darüber streiten, wie der Weg für den Profi-Fußball in der Zukunft aussehen soll – gerade weil es beim Verlauf der Corona-Pandemie noch immer so viele Unwägbarkeiten gibt. Natürlich haben Klubs ein berechtigtes Interesse, möglichst schnell wieder spielen zu wollen, selbstverständlich wollen viele Menschen bald wieder Fußball schauen. Dennoch bleibt die Frage im Raum, ob es für den Fußball, gemeint ist hier der Bundesliga-Fußball, eine Sonderstellung und Ausnahmegenehmigungen geben sollte. Das ist tatsächlich eine berechtigte Frage.

Ehrliche Sorge oder politische Agenda?

Einige Fans haben das jetzt vehement verneint. Der Zusammenschluss „Fanszenen Deutschland“ teilt dazu mit: „Die Wiederaufnahme des Fußballs, auch in Form von Geisterspielen, ist in der aktuellen Situation nicht vertretbar – schon gar nicht unter dem Deckmantel der gesellschaftlichen Verantwortung.“ Das kann man so sehen. Darüber könnte man sogar diskutieren, ahnte man nicht, dass es diesem Fanlager eben nicht um den Respekt vor denen geht, die sich „gesellschaftsdienlich engagieren.“ Das Aktionsbündnis ergänzt seine Stellungnahme nämlich mit folgendem, entlarvenden Satz: „Der Profifußball ist längst krank genug und gehört weiterhin in Quarantäne.“

Es geht also ganz offenbar nicht um die Corona-Krise, es geht nicht um diejenigen, die täglich gegen das Virus und dessen Auswirkungen kämpfen. Die Fanszenen Deutschland“ nutzen die Krise für ihre eigene Agenda, ihren Zwist mit Klubs, Investoren und dem DFB.

Eine ärgerliche Angelegenheit

Die Angelegenheit könnte im Prinzip ignoriert werden, wäre sie nicht aus zwei Gründen ärgerlich.

Dass der Fan-Zusammenschluss die Corona-Krise nutzt, um die eigene politische Agenda voranzutreiben, ist sein gutes Recht, aber auf eine gewisse Weise kleingeistig, gerade weil er verbal die ganz große Keule schwingt.

Es gibt nicht "den Fan"

Dass in der Sache dann aber der Eindruck entsteht „die Fans“, im Sinne von alle Fans, wollten dies oder das, ist beinahe schon perfide. Die „Fanszenen Deutschlands“ vertreten noch nicht einmal alle Ultra-Gruppierungen, geschweige denn alle Menschen im Land, die gerne Fußball sehen. Der Zwölfjährige Schüler schaut vielleicht genauso gerne Fußball wie seine 73-Jahre alte Großmutter, der Polizist genauso gerne wie der Knacki oder dessen Rechtsanwalt. Nicht alle, aber viele würden sich freuen, wenn sie im Fernsehen wenigstens wieder Geisterspiele sehen könnten.

Es gibt nicht den Fan in Deutschland, schon gar nicht gibt es den richtigen Weg, Fußball zu schauen. Natürlich sorgen bestimmte Fangruppierungen für besonders viel Lautstärke im Stadion, für viele Gänsehautmomente jenseits der Rasenfläche. Wie auch sonst im Leben gilt auch hier: Wer besonders aggressiv und laut auftritt, hat nicht zwangsläufig recht.