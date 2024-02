Essen. Bayer Leverkusen und Bayern München dominieren die Bundesliga. Heute treffen die Titelanwärter aufeinander. Matthäus kritisiert Tuchel.

Würde man einem Teil deutscher Fußballfans Glauben schenken, wären die Rollen vor dem Bundesliga-Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München heute (18.30 Uhr/Sky) klar verteilt. Der übertragende TV-Sender Sky präsentierte in Zusammenarbeit mit einer Sportmarketingagentur in dieser Woche eine Umfrage zur möglichen Startaufstellung der deutschen Nationalmannschaft bei der EM 2024. Im „Deutschland-Barometer“ fanden sich sechs Spieler von Bayern München wieder, einen Profi von Bayer Leverkusen suchte man vergeblich.

+++ Interview: Lothar Matthäus über das Topspiel Bayer Leverkusen - Bayern München +++

Bei vielen Fans ist offenbar noch nicht angekommen, dass Spieler wie Florian Wirtz, Jonas Hofmann oder Jonathan Tah wichtige Eckpfeiler der aktuell besten deutschen Fußball-Mannschaft sind, die heute den Vorsprung auf den Serienmeister mit einem Heimsieg in der BayArena auf fünf Punkte ausbauen kann. „Die Strahlkraft ist nicht so groß, wenn man bei Bayer Leverkusen spielt“, meint Lothar Matthäus (62) im Gespräch mit dieser Zeitung. „Ich persönlich sehe schon mehrere Leverkusener Spieler in der deutschen Nationalmannschaft.“

Xabi Alonso hat Leverkusen titelreif gemacht

In Ligakreisen ist der Respekt vor Bayer Leverkusen hingegen enorm, auch bei Matthäus. Der deutsche Rekordnationalspieler und Sky-Experte weiß, dass sein Ex-Klub Bayern München nach elf Meisterjahren am Stück vor der größten Prüfung seit der BVB-Ära unter Jürgen Klopp steht. Das spannende Titelrennen in der vergangenen Saison mit Borussia Dortmund war auch den überraschenden Schwächen der Bayern geschuldet. In dieser Spielzeit hat der große Favorit unter Trainer Thomas Tuchel zu alter Stärke gefunden. Die Spiele sind nicht immer überzeugend, aber die Ergebnisse stimmen. 50 Punkte haben die Bayern um Super-Torjäger Harry Kane schon gesammelt. In der ewigen Bundesliga-Tabelle gab es nur fünf Teams, die nach 20 Spielen eine bessere Bilanz vorzuweisen hatten. Eine davon ist zum Leidwesen der Bayern die aktuelle Mannschaft von Bayer Leverkusen. „Beide Mannschaften performen auf unterschiedliche Art und Weise über einen längeren Zeitraum und stehen zu Recht da oben. Auch mit diesem großen Abstand zur Konkurrenz,“ sagt Matthäus.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus übt Kritik an der Spielweise des FC Bayern. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

In 30 Pflichtspielen in dieser Saison ist der NRW-Klub noch ungeschlagen. Drei Titel - die Meisterschaft, der DFB-Pokal und die Europa League - sind noch drin. Leverkusens Trainer Xabi Alonso (42) hat den in der Vergangenheit als „Vizekusen“ verpönten Klub titelreif gemacht. Drei Last-Minute-Siege in den letzten Wochen unterstreichen eine Siegermentalität, die den Bayern stets zugeschrieben wird. Die dominante Spielweise beeindruckt Gegner und Experten gleichermaßen. „Leverkusen ist eine Mannschaft, die Fußball spielt, die viele Ballkontakte hat. Das erinnert mich schon etwas an den FC Barcelona – Spiele mit 6oo bis 800 Pässen“, unterstreicht Matthäus.

Matthäus kritisiert Tuchels Bayern: „Attraktivität fehlt“

Lob gibt es auch vom größten Rivalen. Bayern-Trainer Thomas Tuchel spricht in den höchsten Tönen von seinem spanischen Trainerkollegen. „Sie spielen eine überragende Saison“, bemerkte er am Freitag. Anerkennende Worte hätte sich Tuchel in dieser Saison häufiger für seine Arbeit gewünscht. Beim Topspiel im November in Dortmund geriet der 50-Jährige aus diesem Grund mit dem Sky-Experten Matthäus aneinander. Tuchel hatte ein Problem mit der Kritik von Matthäus und dessen Sky-Kollegen Dietmar Hamann und brach das Interview ab. „Er wird nicht kritisiert, weil man ihn kritisieren will. Bayern München hat eben andere Ansprüche“, sagt Matthäus. Gute Ergebnisse würden seiner Meinung nach nicht reichen. „Man erwartet sie so wie beim 4:0 in Dortmund oder beim 3:0 gegen Stuttgart. Die Dominanz sehe ich zu selten. Bei Bayer Leverkusen sieht man sie jede Woche. Die Attraktivität fehlt den Bayern.“

Mit einem Sieg heute im Ligagipfel kann Tuchel die Kritiker wieder verstummen lassen. Eine Niederlage würde eine erneute Trainerdiskussion an der Säbener Straße befeuern. Tuchels Fallhöhe ist deutlich größer als die seines Leverkusener Kollegen. Xabi Alonso, Weltmeister, Europameister und Champions-League-Sieger als Spieler, stehen vor dem Duell mit seinem Ex-Klub Bayern München viele Türen offen. Beim FC Liverpool und Real Madrid wird er gehandelt. „Ganz sicher sollte er irgendwann einen größeren Verein als Bayer Leverkusen trainieren“, meint Matthäus. Dem Spanier rate er aber zunächst einen Verbleib über die Saison hinaus. „Er ist noch ein junger Trainer und in Leverkusen meiner Meinung nach noch nicht fertig.“

Vom Verbleib Alonsos und weiterer Spieler wie Florian Wirtz (20), der ebenfalls schon auf dem Wunschzettel großer Klubs steht, wird abhängen, ob die Bayern auch in den nächsten Jahren einen ernstzunehmenden Konkurrenten haben werden, der endgültig für ein Ende der Langweile in der Fußball-Bundesliga sorgt.

