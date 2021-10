Diese Bayern können auch in Europa wieder ganz vorne landen

Der FC Bayern bot in Leverkusen eine beeindruckende Demonstration seiner Stärke. In Deutschland könnte er sich nur selbst bremsen. Ein Kommentar.

Solche Tage gibt es. Beim Frühstück schüttest du den Kaffee über die Zeitung, draußen landet dein Fuß zielsicher in der Hinterlassenschaft eines Hundes, und mit dem Auto stehst du dann noch ewig im Stau. Eine fatale Mischung aus Selbstverschulden, Pech und Machtlosigkeit – in so einer Falle fühlten sich am Sonntag die Fußballer von Bayer Leverkusen.