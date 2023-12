Diese Sport-Höhepunkte finden rund um Weihnachten statt

Essen Von wegen Weihnachtspause. Im Sport dreht sich trotz der Feiertage das Geschehen weiter. Was Sie über die Feiertage sehen können.

Die Weihnachtstage sind für alle Menschen ein Höhepunkt des Jahres: die Familien kommen zusammen, es gibt Geschenke und eine Menge zu essen. Doch oft ist es dasselbe: spätestens am zweiten Weihnachtsfeiertag sehnt man sich nach Abwechslung. Ausgedehnte Spaziergänge sind bei dem aktuellen Wetter in Deutschland auch nicht das Wahre. Nur gut, dass die Sportwelt für Ablenkung sorgen kann. Selbst über die Feiertage und auch zwischen den Jahren gibt es keine große Pause - abgesehen von der Bundesliga.

Schon an Heiligabend geht es im US Sport rund. Während in Deutschland das Abendessen aufgetischt wird, macht die NFL allen Football-Fans ein Geschenk. Zur gewohnten Uhrzeit um 19 Uhr starten die ersten Partien - und bis tief in die Nacht hinhein wird sowohl bei RTL als auch beim Streaming-Anbieter Dazn Football geboten. Unter anderem tritt der deutsche Wide-Receiver Amon-Ra St. Brown mit den Detroit Lions bei den Vikings aus Minnesota an. Zudem gibt es das Topspiel zwischen den Miami Dolphins und den Dallas Cowboys. Weitere Spiele finden übrigens auch am 25.12. und in der Nacht zum 26.12. statt. Weihnachten gibt es also das volle Football-Programm. Ähnlich sieht es dann übrigens auch Silvester und Neujahr aus.

Amon-Ra St. Brown von den Detroit Lions. Foto: Duane Burleson / DPA Images

Auch die Basketball-Fans kommen rund um Weihnachten und gen Jahreswechsel auf ihre Kosten. Die NBA spielt quasi durch - auch am ersten Weihnachtsfeiertag. Zu sehen gibt es die Spiele zum einen bei Dazn, zum anderen überträgt Pro7 Maxx die Partie Denver Nuggets gegen Golden State Warriors am 25.12. Die deutschen Basketball-Fans können sich aber auch freuen. In der BBL geht es am 26.12. schon mit den Spielen weiter und auch zwischen den Feiertagen finden weitere Spiele statt. Auch Handball wird in Deutschland in dieser Zeit gespielt.

Boxing Day als Höhepunkt für Fußball-Fans

Wer auf Fußball nicht verzichten kann, der wird ebenfalls nicht enttäuscht. Heiligabend spielt in der Premier League der FC Chelsea bei den Wolverhampton Wanderers. Am 26.12. steigt dann der legendäre Boxing Day. Der deutsche Pay-TV-Sender Sky zeigt alle Premier-League-Partien am Boxing Day live: Newcastle United – Nottingham Forest (13.30 Uhr), AFC Bournemouth gegen FC Fulham und Sheffield United gegen Luton Town (16.00 Uhr, auch als Konferenz), FC Burnley gegen FC Liverpool (18.30 Uhr) sowie Manchester United gegen Aston Villa (21.00 Uhr). Die restlichen Partien des 19. Spieltags am Mittwoch und Donnerstag zeigt Sky komplett und in voller Länge.

Wer es gern etwas winterlicher mag, der kommt ebenfalls auf seine Kosten. Sowohl die NHL als auch die DEL spielen an den Weihnachtsfeiertagen und auch rund um den Jahreswechsel. Die Düsseldorfer EG etwa bestreitet am 26.12. ein Heimspiel gegen die Augsburger Panther.

Wintersport läuft zur Hochform auf

Richtig in den Schnee geht es bei den Skispringern und Skispringerinnen. Die Männer tragen ab dem 29. Dezember die Vierschanzentournee aus und auch die Frauen sind rund um den Jahreswechsel (Garmisch-Partenkirchen, 30. Dezember und Oberstdorf, 1. Januar) noch einmal an der Reihe. Sie springen im Rahmen der Tournee zwei Mal auf den gleichen Schanzen wie die Männer.

Das Biathlon-Event auf Schalke gehört seit 20 Jahren dazu. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Ein Höhepunkt zwischen den Feiertagen ist seit 20 Jahren das Biathlon-Event rund um und in der Arena auf Schalke. Am 28. Dezember gehen viele Topstars bei der World-Team-Challenge an den Start. Die ARD überträgt das Event live ab 18 Uhr. Zudem finden zwischen den Feiertagen eine Menge Weltcups statt. Etwa im Langlauf oder im Ski alpin.

Darts-WM findet in London statt

Jedes Jahr wieder erfolgreich im TV ist die Darts-WM im Londoner Ally Pally. Aus deutscher Sicht können sich die Fans auf eine Menge Unterhaltung freuen. Ricardo Pietreczko ist nach WM-Halbfinalist Gabriel Clemens, Florian Hempel und Martin Schindler der vierte deutsche Profi, der in diesem Jahr die dritte Runde erreicht hat. Vor diesem Jahr hatten es nie mehr als zwei deutsche Spieler gleichzeitig so weit geschafft. Das Turnier wird nach den drei spielfreien Weihnachtstagen am 27. Dezember fortgesetzt.

