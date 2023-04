Ding Liren gleicht bei Schach-WM aus

Astana Der Chinese Ding Liren hat bei der Schach-WM in der sechsten Partie ausgeglichen. Der 30-Jährige entschied das Duell in Astana mit dem Russen Jan Nepomnjaschtschi (32) in 44 Zügen für sich. Damit steht es zwischen den beiden Großmeistern 3:3.

Der Chinese Ding Liren hat bei der Schach-WM in der sechsten Partie ausgeglichen. Der 30-Jährige entschied das Duell in Astana mit dem Russen Jan Nepomnjaschtschi (32) in 44 Zügen für sich. Damit steht es zwischen den beiden Großmeistern 3:3.

Spiel sieben ist in der kasachischen Hauptstadt für den kommenden Dienstag angesetzt, am Montag ist spielfrei. „Ich habe mich während des ganzen Spiels in einer guten Verfassung gefühlt. Die Niederlage gestern hat mich nicht beeinflusst“, sagte Ding hinterher. Nepomnjaschtschi, der am Samstag mit 3:2 in Führung gegangen war, sprach von einem seiner „schlechtesten Spiele“ überhaupt: „Fast jeder Zug war schlecht.“

Gespielt werden bei der WM 14 Partien mit langer Bedenkzeit. Bei einem Sieg gibt es einen Punkt, bei einem Unentschieden bekommt jeder Spieler einen halben Punkt. Wer zuerst 7,5 Punkte erreicht, gewinnt.

Nepomnjaschtschi hatte das Kandidatenturnier 2022 gewonnen, Ding war Zweiter geworden. Weil Dauerweltmeister Magnus Carlsen wegen fehlender Motivation nicht angetreten war, spielen die beiden den WM-Titel aus. Bei einem Gleichstand folgt die Entscheidung im Tie-Break am 30. April.