Tischtennis: Düsseldorf und Saarbrücken erreichen Finale

Düsseldorf Borussia Düsseldorf gegen den 1. FC Saarbrücken - das Endspiel der Champions League wird im Tischtennis am Freitag zu einer deutschen Angelegenheit. Beide Bundesliga-Clubs besiegten im Halbfinale in Düsseldorf jeweils einen russischen Gegner.

Die Bundesliga-Clubs Borussia Düsseldorf und 1. FC Saarbrücken haben das Endspiel der Tischtennis-Champions-League erreicht.

Beim einwöchigen Turnierformat im Düsseldorfer Arag CenterCourt besiegte der deutsche Meister aus dem Saarland den russischen Favoriten Fakel Orenburg am Donnerstagabend mit 3:1. Gastgeber Düsseldorf gewann sein Halbfinale gegen UMMC Jekaterinburg aus Russland mit 3:2. Das Finale findet am Freitag um 20.30 Uhr statt und wird bei Sportdeutschland.tv übertragen.

Der deutsche Nationalspieler Patrick Franziska brachte Saarbrücken am Abend gegen den Portugiesen Marcos Freitas mit 1:0 in Führung. Gleich zwei Punkte holte der Chinese Shang Kun. Für Orenburg schlug der deutsche Topspieler Dimitrij Ovtcharov trotz einer kurz vor dem Turnier erlittenen Knieverletzung den Slowenen Darko Jorgic.

Beim deutschen Rekordmeister Düsseldorf gewann Europameister Timo Boll sein erstes Einzel gegen den Kroaten Tomislav Pucar, verlor danach aber trotz vier Matchbällen gegen den Dänen Jonathan Groth. Im entscheidenden fünften Match siegte Düsseldorfs schwedischer Nationalspieler Kristian Karlsson in 3:0 Sätzen gegen Pucar. "Ich bin eher erleichtert, als dass ich die pure Freude verspüre", sagte Boll. "Zum Glück hat Kristian gewonnen und uns ins Finale gebracht."

Wegen der Corona-Pandemie wird die Champions-League-Saison in diesem Jahr in nur acht Tagen an einem Ort ausgespielt. Gastgeber Düsseldorf holte bereits 15 internationale Titel: fünf Mal die Champions League, sechs Mal den früheren Europacup der Landesmeister und vier Mal den ETTU-Pokal. Die Saarbrücker gewannen 2014 den ETTU-Pokal.

