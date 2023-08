Ehlers/Wickler im EM-Achtelfinale

Wien Das Hamburger Beach-Duo gewinnt beide Vorrundenspiele. Bei den Frauen treffen in der Runde der 16 besten Teams Laura Ludwig und Louisa Lippmann auf Svenja Müller und Cinja Tillmann.

Das deutsche Beach-Volleyball-Duo Nils Ehlers/Clemens Wickler steht bei der Europameisterschaft auf der Donauinsel im österreichischen Wien im Achtelfinale.

Die beiden Hamburger gewannen beide Gruppenspiele und ersparten sich so den Umweg über die Zwischenrunde. Dem 2:0 (21:14, 21:11) über die Österreicher Timo Hammarberg/Tim Berger folgte ein weiterer Zweisatz-Sieg (21:17, 21:16) über die Niederländer Leon Luini und Yorick de Groot.

Ludwig und Lippmann im Achtelfinale

Bei den Frauen schafften Laura Ludwig/Louisa Lippmann (Hamburg/Schwerin) in einem deutschen Duell durch einen 2:1 (21:15, 14:21, 15:8)-Sieg über Leonie Körtzinger/Lea Sophie Kunst (Hamburg/Varel) den Einzug in das Achtelfinale.

Ludwig/Lippmann treffen am Freitag (11.00 Uhr) auf Svenja Müller (Düsseldorf) und Cinja Tillmann (Münster), die sich schon am Mittwoch mit zwei Siegen in den Gruppenspielen für die Runde der besten 16 Teams qualifiziert hatten. Damit steht fest, dass ein deutsches Team in jedem Fall in das Viertelfinale einziehen wird.

Körtzinger/Kunst beenden die Titelkämpfe auf dem 17. Platz. Gleiches gilt für Sandra Ittlinger (Berlin) und Karla Borger (Düsseldorf), die in der Zwischenrunde beim 0:2 (22:24, 15:21) gegen das finnische Duo Niina Ahtiainen und Taru Lahti-Liukkonen vor allem im zweiten Satz eine enttäuschende Leistung boten.