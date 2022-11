Ein Schalker führt Japan gegen Deutschland aufs Feld

Gelsenkirchen. Japans Kapitän Maya Yoshida verteidigt für Schalke 04 in der Bundesliga. Am Mittwoch trifft er mit den "Blue Samurai" bei der WM auf Deutschland.

Als sich Maya Yoshida zum ersten Mal so richtig auf den deutschen Fußball einließ, hielt er sich gerade in den Kitzbüheler Alpen auf. Direkt, nachdem er bei Schalke 04 unterschrieben hatte, flog der 34-Jährige mit ins Trainingslager. Und einen seiner Gründe verriet er sofort: „Es ist wichtig für mich, den deutschen Stil, Fußball zu spielen, kennenzulernen.“ Am Mittwoch (14 Uhr deutscher Zeit/ZDF) führt Yoshida als Kapitän die japanische Nationalmannschaft aufs Feld, wenn sie zum WM-Auftakt auf das DFB-Team trifft.