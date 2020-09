Einheitliche Zuschauer-Regelung? Das ist ein Problem

Essen. Die DFL hofft, dass bald nicht nur in Leipzig ein paar Tausend Zuschauer ins Stadion dürfen. Doch vor Ort gibt es Unterschiede. Ein Kommentar.

Christian Seifert besitzt eine Gabe. Die Gabe, auch in schwierigen Situationen Ruhe ausstrahlen zu können. Der deutsche Fußball steht zweifelsohne vor der kompliziertesten Saison seiner Geschichte, der Geschäftsführer der Deutschen Fußball-Liga aber vermittelt den Eindruck: keine Panik, wir kümmern uns! Seine Gedanken sind nachvollziehbar. Er ist Realist genug, um sich auch neue Schwierigkeiten durch Corona vorstellen zu können. Aber er weigert sich, in Pessimismus zu verfallen. Er mahnt einerseits zur Vorsicht und betont andererseits: „Die Angst vor dem, was passieren könnte, darf uns nicht lähmen.“