Eishockey-WM in Belarus: Der Sport scheut das klare Wort

Essen. Erst nach der Flucht der Sponsoren hat der Eishockey-Weltverband Belarus die Ausrichtung der WM doch noch entzogen. Endlich. Ein Kommentar.

Der Eishockey-Weltverband IHF hat Belarus die Ausrichtung der Weltmeisterschaft entzogen. Endlich. Immer größer war der weltweite politische und zuletzt auch wirtschaftliche Druck geworden, die Wettkämpfe nicht in Europas letzter Diktatur stattfinden zu lassen. In einem Land, in dem Tausende Demonstranten von Sicherheitskräften verprügelt und weggesperrt werden. In dem auch Sportler Teil des Protests gegen den autoritär regierenden Präsidenten Alexander Lukaschenko geworden sind und viele von ihnen von Misshandlungen in Gefängnissen berichten.

Bis zuletzt hatte der internationale Verband jedoch daran festgehalten, Lukaschenko die Teilausrichtung der Titelkämpfe zu überlassen. Von Ende Mai bis Anfang Juni sollten sie im lettischen Riga und in Minsk stattfinden. Die finanziellen Folgen eines Entzugs seien gravierend, so hatte IHF-Präsident René Fasel immer wieder argumentiert.

Doch die Empörung über die Bilder der innigen Umarmung von Diktator Lukaschenko und Fasel, der Belarus vor wenigen Tagen noch einen Besuch abgestattet hatte, brachte offenbar den Stein ins Rollen. Mehrere WM-Sponsoren, darunter der Autobauer Skoda, drohten mit dem Rückzug, sollte die WM wegen der Verstöße gegen die Menschenrechte unter Machthaber Alexander Lukaschenko nicht entzogen werden.

Imageschaden des Verbandes dürfte enorm sein

Immer wieder, gerade jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie, rühmt sich der Sport für seine herausragende gesellschaftspolitische Rolle. Doch allzu oft scheuen seine führenden Funktionäre klare Worte, wenn sie zu politisch umstrittenen Themen Stellung nehmen sollen. So liest sich nun auch die Begründung, in der von „Sicherheitsbedenken“ die Rede ist, Menschenrechtsverstöße eines brutalen Regimes aber unerwähnt lässt. Der Eishockey-Verband hat die Chance nicht genutzt, klar Stellung zu beziehen. Der Imageschaden dürfte enorm sein.