Eishockey Ingolstadt glaubt weiter an den Titel: „Wille ungebrochen“

München Der ERC Ingolstadt braucht im Finale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft gegen den Titelfavoriten aus München ein Comeback. Zumindest die Spieler glauben trotz des 1:3-Rückstands an die Wende.

Der ERC Ingolstadt hat den Kampf um die Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga noch nicht aufgegeben. „Unser Wille ist ungebrochen. Es sind die Kleinigkeiten, an denen wir arbeiten müssen“, sagte Ingolstadts dänischer Stürmer Frederik Storm vor dem fünften Finalspiel am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaSport) beim EHC Red Bull München.

Die Münchner führen in der Best-of-seven-Finalserie 3:1 und haben in eigener Halle die Chance, die Meisterschaft perfekt zu machen. Der Außenseiter aus Ingolstadt will das verhindern. Die Mannschaft müsse „noch härter zum Tor gehen“ und „noch mehr Scheiben auf den Kasten feuern“, meinte Storm.

„Wir werden alles reinhauen, um die Serie zurück nach Ingolstadt zu holen“, sagte Nationalspieler und ERC-Kapitän Fabio Wagner. Mental werde die Mannschaft alles ausblenden, was nach dem Spiel sein könnte, erklärte Wagner. „Wir fokussieren uns voll auf dieses fünfte Finalspiel.“