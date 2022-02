Junges US-Team gewinnt auch gegen Kanada

Peking. Die USA haben in der deutschen Olympia-Vorrundengruppe überraschend auch das Eishockey-Prestigeduell gegen Kanada gewonnen. Die US-Talente besiegten in Peking die Kanadier 4:2 (2:1, 1:1, 1:0).

Damit genügt den USA am Sonntag (14.10 Uhr/ARD und Eurosport) gegen Deutschland ein Punkt, um die Gruppe zu gewinnen und sich direkt für das Viertelfinale zu qualifizieren. Die Amerikaner sind bei den Winterspielen wegen des coronabedingten Olympia-Verzichts der NHL zum Großteil mit Collegespielern angetreten.

Die USA hatten bereits das Auftaktspiel am Donnerstag gegen Kunlun Red Star, das als Clubteam als Nationalteam Chinas antritt, 8:0 gewonnen. Kunlun spielt in der russisch geprägten osteuropäischen Liga KHL normalerweise in Peking, seit geraumer Zeit coronabedingt aber schon in Moskau. Im Team stehen nur neun gebürtige Chinesen. 16 Nordamerikaner aus Kanada und den USA sowie ein Russe wurden für Olympia eingebürgert und mit chinesischen Namen versehen.

Kanada hatte am Donnerstag noch überraschend locker 5:1 gegen Deutschland gewonnen. Der Bronzemedaillen-Gewinner von 2018 ist in Peking mit einer routinierten Auswahl von Spielern aus den europäischen Topligen sowie der zweitklassigen nordamerikanischen Profiliga AHL am Start.

© dpa-infocom, dpa:220212-99-90750/2