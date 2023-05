Kreis lässt vor WM noch Spielraum für NHL-Verstärkungen

Tampere Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis lässt sich bei der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland noch Spielraum für Nachnominierungen aus der NHL. Zum WM-Auftakt wurden noch vier Kaderplätze bei der offiziellen Meldung offen gelassen.

Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis lässt sich bei der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland noch Spielraum für Nachnominierungen aus der NHL. Zum WM-Auftakt wurden noch vier Kaderplätze bei der offiziellen Meldung offen gelassen.

Kreis verzichtete zunächst darauf, den dritten Torhüter Maximilian Franzreb (Bremerhaven) sowie die Stürmer Manuel Wiederer (Berlin) und Filip Varejcka (München) zu melden. Zudem wird Abwehrspieler Leon Gawanke (Manitoba Moose/AHL) erst am Wochenende in Tampere erwartet.

Somit bleibt dem Deutschen Eishockey-Bund noch die Möglichkeit, die Topstars Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) und Philipp Grubauer (Seattle Kraken) nachzunominieren, sollten diese Spieler in den kommenden Tagen in den NHL-Playoffs ausscheiden. Dies könnte bei Torhüter Grubauer bereits am Sonntag so weit sein. DEB-Sportdirektor Christian Künast hatte zuletzt eine mögliche WM-Teilnahme beider NHL-Stars nicht ausgeschlossen.