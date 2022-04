München nach 4:2 in Düsseldorf im Halbfinale der Playoffs

Düsseldorf. Düsseldorfer EG scheidet durch eine Heimpleite gegen den EHC Red Bull München bei den Playoffs um die Deutsche Eishockeymeisterschaft aus.

Der EHC Red Bull München hat das Playoff-Halbfinale in der Deutschen Eishockey Liga erreicht. Der Titelanwärter gewann am Samstag das vierte Viertelfinalspiel bei der Düsseldorfer EG mit 4:2 (2:1, 0:0, 2:1) und entschied die Serie mit 3:1. Dagegen erreichten die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven durch ein 3:2 (2:1, 0:1, 0:0) nach zweimaliger Verlängerung das fünfte Aufeinandertreffen. Das Entscheidungsspiel findet am Montag in Wolfsburg statt.

Vor 7490 Zuschauern in Düsseldorf hatten die Münchner stets die richtige Antwort parat. Zweimal konnte die DEG durch Alexander Ehl (10. Minute/44.) die Gäste-Führung durch Yasin Ehliz (4.) und Zach Redmond (18.) ausgleichen. Auf das Münchner 3:2 durch den früheren Düsseldorfer Philip Gogulla (44.) schafften die Rheinländer keine Reaktion mehr. Benjamin Smith erhöhte elf Sekunden vor Schluss noch auf 4:2 und machte die Düsseldorfer Hoffnung auf ein Entscheidungsspiel endgültig zunichte.

In Bremerhaven entschied zwischen den Pinguins und den Grizzlys aus Wolfsburg die Extraspielzeit. Nach den regulären 60 Minuten hatte es nach Toren von Dominik Uher (1.) und Miha Verlic (4.) für die Gastgeber und Darren Archibald (7.) und Gerrit Fauser (37.) 2:2 gestanden. In der zweiten Verlängerung kam der große Auftritt des früheren Wolfsburgers Phillip Bruggisser, der für das vielumjubelte 3:2 sorgte (92.). (dpa)

