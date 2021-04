Routiniers stoßen zum WM-Kader des Eishockey-Nationalteams

München. Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm verstärkt sein vorläufiges WM-Aufgebot nach der ersten Vorbereitungswoche mit routinierten Spielern.

Vom 27. April an stoßen unter anderen der langjährige Nationalmannschaftskapitän Moritz Müller, Stürmer Frederik Tiffels (beide Kölner Haie) und der frühere NHL-Verteidiger Korbinian Holzer (Automobilist Jekaterinburg/Russland) zum vom Deutschen Eishockey-Bund veröffentlichten Kader.

Zudem berief Söderholm vom überraschend früh in den DEL-Playoffs gescheitertem EHC Red Bull München in John-Jason Peterka und Justin Schütz zwei Top-Talente sowie Maximilian Kastner. Die Olympia-Silbermedaillengewinner Daryl Boyle, Yasin Ehliz, Frank Mauer und Yannic Seidenberg fehlen dagegen noch. Zu den Gründen dafür schwieg der DEB auf Nachfrage und verwies auf den EHC. Auch dort gab es aber zunächst keine Hintergründe. Insgesamt kommen im Vergleich zur Vorwoche neun Spieler hinzu. Dafür müssen acht Akteure weichen.

Am 29. April (18.00 Uhr/MagentaSport und Sport1) und am 1. Mai (13.30 Uhr/MagentaSport) stehen zwei Testspiele in Nürnberg gegen Tschechien an. In der Vorwoche war das da noch weitestgehend unerfahrene DEB-Team mit zwei knappen Niederlagen in der Slowakei in die Vorbereitung gestartet.

