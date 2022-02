Winterspiele in Peking

Winterspiele in Peking Russlands Eishockey-Team gewinnt auch zweites Spiel

Peking. Top-Favorit Russland hat auch sein zweites Eishockey-Spiel bei den Olympischen Winterspielen in Peking nur knapp gewonnen. Der Olympiasieger von 2018 Olympia-Neuling besiegte Dänemark 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Pawel Karnauchow (29. Minute) und Kirill Semjonow sechs Sekunden vor dem Spielende ins leere dänische Netz waren die Torschützen für die Russen, die schon im ersten Spiel gegen die Schweiz (1:0) viel Mühe gehabt hatten. Dänemark hatte zum Auftakt überraschend Tschechien 2:1 geschlagen.

Wie schon vor vier Jahren sind auch in Peking erneut keine Spieler aus der nordamerikanischen Profiliga NHL dabei. Russland verfügt aber über etliche internationale Top-Spieler, die in der heimischen KHL aktiv sind und früher in Nordamerika gespielt haben.

© dpa-infocom, dpa:220211-99-75706/2