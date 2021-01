Wayne Gretzky wird 60 - Schachspieler auf Schlittschuhen

Essen. Eishockey-Ikone Wayne Gretzky wird am Dienstag 60 Jahre alt. Er revolutionierte den Sport - und viele Rekorde des Kanadiers haben noch Bestand.

Das US-Auktionshaus „Heri­tage Auctions“ versteigerte kürzlich eine Sammelkarte aus dem Jahr 1979. Auf dieser war ein junger Eishockeyspieler im dunkelblauen Trikot abgebildet. Seine blonde Mähne ragte unter dem Helm hervor. Für dieses gut erhaltene Stück Pappe zahlte ein Bieter einen hohen Preis – umgerechnet 1,06 Millionen Euro. Der Wert hängt auch mit dem Sportler auf der Sammelkarte zusammen: Sie zeigt Wayne Gretzky zu Beginn seiner ersten Profi-Saison.

Der Kanadier, der heute 60 Jahre alt wird, dominierte die Sportart zwei Jahrzehnte lang. Dass es keinen besseren Eishockeyspieler gab als Gretzky, ist unbestritten. Sein Spitzname „The Great One“ spricht für sich. Und im sportlichen Quervergleich kann sich Gretzky mit den Besten der Besten wie Muhammad Ali, Michael Jordan oder Pelé messen lassen.

Wer alles über seine Rekorde lesen möchte, sollte sich einen Tag Urlaub nehmen. Die Liste ist lang. Gretzky hielt in der nordamerikanischen Profiliga NHL satte 61 Bestmarken, als er 1999 seine Karriere beendete. Bei den meisten Toren (894) und meisten Vorlagen (1963) steht der Superstar weiterhin auf Platz eins.

Vorlagen aus dem Büro

Er veränderte die Sportart auch. In der Vor-Gretzky-Ära hatten die Rüpel auf der Eisfläche das Sagen. Der Spieler mit der legendären Rückennummer 99 stand hingegen für kreative und vorausschauende Aktionen. „Ein guter Spieler ist da, wo der Puck ist. Ein großartiger Spieler ist da, wo der Puck hinkommt“, sagte Gretzky einmal. Er war ein Schachspieler auf Schlittschuhen. Zu seiner Spielweise gehörte auch, hinter dem gegnerischen Tor zu lauern. Von dort aus verteilte er den Puck an seine Mitspieler. Dieser Bereich heißt im Eishockey-Fachjargon mittlerweile „Gretzky’s office“ – zu Deutsch: „Gretzkys Büro“.

Die Grundlage für seinen eleganten Spielstil schuf der Ausnahmespieler auf dem Nith River. Walter Gretzky brachte seinem Sohn auf dem zugefrorenen Fluss das Schlittschuhlaufen bei. Im Alter von zwei Jahren flitzte der Junge bereits auf Kufen über das Eis. Bald hielt er einen Schläger in der Hand und führte damit den Puck. 1972 schrieben nationale Zeitungen erstmals über ein zehnjähriges Wunderkind aus Brantford in der Provinz Ontario.

Dank ihm werden Edmonton Oilers zum Spitzenteam

1979 debütierte er dann in der NHL. Die Edmonton Oilers entwickelten sich dank Gretzky zu einem Spitzenteam. 1984, 1985, 1987 und 1988 gewann das kanadische Team vor allem dank seines überragenden Kapitäns die Meisterschaft. Gretzky machte sich aber auch außerhalb der Eishallen einen Namen. Sogar der Pop-Art-Künstler Andy Warhol lud ihn nach New York ein und malte den Oilers-Profi in sechs Bildern.

Gretzkys Stellenwert lässt sich auch an den Ereignissen rund um den 9. August 1988 ablesen: Damals gab er seinen Wechsel zu den Los Angeles Kings bekannt. Fernsehstationen unterbrachen ihr laufendes Programm. Das kanadische Parlament stoppte sogar eine Sitzung. Und in Edmonton erschienen Zeitungen tagelang mit einem schwarzen Trauerrand. In Los Angeles war Eishockey fortan angesagt. Die Hollywood-Stars besorgten sich Karten, um Gretzky live zu sehen.

Für ihn texteten sie die kanadische Nationalhymne um

Zu einem Titelgewinn langte es für die Kings nicht. 1996 zog Gretzky weiter in Richtung Osten. Nach einem kurzen Intermezzo bei den St. Louis Blues unterschrieb er bei den New York Rangers. Sein Abschied am 18. April 1999 geriet zur großen Show. Der Sänger Bryan Adams textete zu diesem Anlass die kanadische Nationalhymne um und brachte die Stimmung der Eishockey-Fans im Refrain unter. Der Tenor: Sie werden ihren Wayne Gretzky vermissen.

Er blieb der Sportart verbunden. Als Mitbesitzer und Trainer der Phoenix Coyotes war Gretzky jedoch erfolglos. Immerhin konnte er mit Kanada als Sportdirektor noch den Olympiasieg in Salt Lake City 2002 bejubeln.

Gretzky greift mittlerweile häufiger zum Golf- als zum Eishockey-Schläger. Seine Tochter Pauline ist mit Dustin Johnson liiert. Der Führende der Golf-Weltrangliste nimmt seinen künftigen Schwiegervater oft mit aufs Grün. Am Silvestertag 2020 spielte Wayne Gretzky eine Runde auf der Anlage „Thousand Oaks“ in Kalifornien. Dabei zeigte er seine Qualitäten als Hobbygolfer. Vom Abschlag aus beförderte Gretzky den Ball rund 130 Meter in Richtung Ziel – und traf mit nur einem Versuch.