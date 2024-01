Eklat bei Bayern-Spiel: Union-Trainer macht Sané Vorwurf

München Unions Trainer Nenad Bjelica und Bayern-Star Leroy Sané geraten aneinander. Nach dem Spiel äußert sich der Trainer und übt Kritik.

Sportlich war das Spiel zwischen dem FC Bayern und Union Berlin in der zweiten Halbzeit Magerkost - doch eine Szene erhitzt die Gemüter: Gästetrainer Nenand Bjelica geriet mit Bayern-Star Leroy Sané aneinander und griff ihm dabei gleich zweimal ins Gesicht.

Nach dem Spiel, das Union Berlin mit 0:1 in München verlor, gab sich der Kroate selbstkritisch. Allerdings übte er auch Kritik an Sané und dessen Verhalten. „Ich will den Ball holen und Sané geben“, erklärt Bjelica die Szene selbst. „Er hat mich in meiner Zone geschubst.“ Diese Szene sei der Auslöser für die Reaktion gewesen. Zudem sei er aufgebracht gewesen, weil Union Berlin einen Elfmeter nicht bekommen hatte, als Bayerns Konrad Laimer Kevin Behrens im Strafraum abräumte.

Bjelica sieht Mitschuld bei Leroy Sané

Dennoch sah Bjelica ein: „Das geht nicht in Ordnung, das ist nicht zu tolerieren was ich gemacht habe. Ich verstehe die Rote Karte.“ Aus dem Handgemenge entwickelte sich vor der Trainerbank des 1. FC Union Berlin eine Rudelbildung, da Spieler und Vereins-Mitarbeiter die beiden Heißsporne trennen wollten. Das gelang.

Es entwickelte sich an der Seitenlinie ein echtes Handgemenge. Foto: Sebastian El-Saqqa / Sebastian El-Saqqa / firo Sportphoto

Nach dem Spiel entschuldigte sich Bjelica bei seiner Mannschaft, da er am kommenden Sonntag im wichtigen Duell gegen Darmstadt 98 auf jeden Fall fehlen wird. „Ich muss mich bei meiner Mannschaft entschuldigen. Aber nicht bei Sané, der in meinen Raum kommt, um mich zu provozieren“, sagte er in Richtung des deutschen Nationalspielers. Sein Spieler Kevin Vogt unterstützte den Kroaten. „Das war schon gut provoziert“, sagte Vogt bei Sky.

Das Nachholspiel gewann der FC Bayern knapp mit 1:0. Nach dieser Siegesqual jubelte beim Rekordmeister aber keiner groß. Drei Tage nach dem Bremen-Schock gelang den Münchnern am Mittwoch nur eine magere Ergebnis-Reaktion. Abgekämpft atmeten die Stars um Torschütze Raphael Guerreiro erleichtert nach einer hitzigen Schlussphase mit Rot für Gäste-Trainer Nenad Bjelica durch.

