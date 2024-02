Entzündung im Auge: Boll verpasst mindestens erstes WM-Spiel

Busan Die Tischtennis-WM in Südkorea wird am Freitag ohne den bekanntesten deutschen Spieler beginnen. Timo Boll wird noch in der Heimat behandelt.

Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft muss bei der Team-WM in Südkorea mindestens im ersten Spiel gegen die USA auf Timo Boll verzichten. Der Rekord-Europameister von Borussia Düsseldorf leidet an einer Entzündung der Regenbogenhaut im rechten Auge und wird aktuell noch in Deutschland behandelt.

„Wir hoffen, dass er noch nachfliegen kann. Wir schauen, was morgen beim Arztbesuch herauskommt“, sagte der deutsche Sportdirektor Richard Prause. Das erste deutsche WM-Spiel in Busan beginnt am Freitag um 9.00 Uhr deutscher Zeit und wird von der Streaming-Plattform DYN übertragen. Die weiteren Vorrunden-Gegner sind Saudi-Arabien, Kasachstan und England.

Auch der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov reist mit einem Tag Verspätung nach Südkorea, weil ihm sein Handgepäck mit Laptop, Portemonnaie, Reisepass und Tischtennis-Schlägern auf dem Weg zum Flughafen gestohlen wurde.