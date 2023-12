Erstes Heiligabend-Spiel seit 28 Jahren: Chelsea verliert

London Die Wolverhampton Wanderers gewinnen gegen den FC Chelsea. Es war das erste Premier-League-Spiel an Heiligabend seit 28 Jahren.

Der FC Chelsea hat trotz eines Treffers des Ex-Leipzigers Christopher Nkunku unmittelbar vor dem Weihnachtsfest einen Rückschlag erlitten. Die Mannschaft von Teammanager Mauricio Pochettino verlor im ersten Premier-League-Spiel an Heiligabend seit 28 Jahren 1:2 (0:0) bei den Wolverhampton Wanderers und musste den Gegner aus den West Midlands nach dem 18. Spieltag nach Punkten (beide 22) im Tabellenmittelfeld aufschließen lassen.

Mario Lemina (51.) per Kopf und Matt Doherty (90.+3) erzielten die Treffer der Gastgeber. Dem in der zweiten Hälfte eingewechselten Ex-Bundesliga-Profi Nkunku (90.+6) gelang bei seinem Premier-League-Debüt lediglich der Anschlusstreffer für die Gäste.

Sterling lässt Führung für Chelsea liegen

Die Londoner hatten meist mehr von der Partie, leisteten sich aber teils krasse Abschlussfehler und individuelle Patzer. So hätte Raheem Sterling unter anderem in der 32. Minute zur Führung treffen müssen. Das Aufbäumen nach Nkunkus Tor kam zu spät. Unter der Woche hatte sich Pochettinos Team im englischen Ligapokal gegen Newcastle United im Elfmeterschießen (4:2) noch den Einzug ins Halbfinale gesichert.

Es war eine umkämpfte Partie zwischen Chelsea und Wolverhampton Foto: David Rogers / Getty Images

Das bisher letzte und einzige Spiel am 24. Dezember seit der Gründung der Premier League im Jahr 1992 hatte 1995 stattgefunden. Damals gewann Leeds United mit 3:1 gegen Manchester United.

Boxing Day ist Höhepunkt des Fußball-Jahres

Über die Feiertage geht der Fußball auf der Insel weiter: Am traditionellen „Boxing Day“, dem 26. Dezember, stehen fünf Partien auf dem Programm - darunter auch das Auswärtsspiel von Jürgen Klopps FC Liverpool beim FC Burnley. Auch an Silvester und Neujahr wird gespielt.

Im Gegensatz zu Deutschland wird in England am 24. Dezember kein großes Fest gefeiert. Die Bescherung findet, wie in den Vereinigten Staaten und einigen anderen Ländern, nicht an Heiligabend, sondern am Morgen des 25. Dezember statt.

Die Bundesliga verabschiedete sich nach dem 16. Spieltag bereits am 20. Dezember für dreieinhalb Wochen in die Winterpause.

