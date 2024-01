Darts-Youngster Luke Littler wird am Sonntag 17 Jahre alt.

Darts „Etwas rostig“: Littler mit Neustart in Bahrain

Sakhir Erst Ally Pally, dann Bahrain: Teenager Luke Littler wirbt auch in Asien für sich. Schon bald wartet sein erster großer Darts-Auftritt in Deutschland.

Darts-Wunderkind Luke Littler hat nach seinem sensationellen Lauf bis ins WM-Finale zwei Wochen lang die Finger von den Pfeilen gelassen.

Das Comeback am späten Donnerstagabend gelang „The Nuke“ (Die Atombombe), wie Littler genannt wird, trotzdem. Beim Bahrain Darts Masters auf dem Bahrain International Circuit feierte der 16-Jährige einen ungefährdeten 6:3-Erfolg über WM-Teilnehmer Man Lok Leung aus Hongkong.

„Zum Start war ich etwas rostig und habe einige Doppelfelder verpasst, aber dann habe ich große Finishes hingelegt. Ich bin froh, dass ich gewonnen habe nach zwei Wochen ohne Darts seit dem WM-Finale“, schrieb Littler auf X. In London hatte der Engländer vollkommen überraschend das Endspiel erreicht und dieses gegen Landsmann Luke Humphries verloren. Neben Littler und Humphries sind sechs weitere Weltklasseprofis in Bahrain bei dem World-Series-Event dabei.

An diesem Sonntag wird Littler 17 Jahre alt. Die nächsten Auftritte des Riesentalents sind unter anderem in Wales und Deutschland, wo in Cardiff (1. Februar) und Berlin (8. Februar) die ersten Stationen der diesjährigen Premier League ausgetragen werden.