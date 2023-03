Europa League: Juventus Turin elektrisiert ganz Freiburg

Freiburg. Das Europa-League-Achtelfinale ist für den SC Freiburg eines der größten Spiele der Klubgeschichte. Es geht heute zu Juventus Turin.

Auch mit seinen 57 Jahren kann Christian Streich in bestimmten Situationen noch immer eine kindliche Freude entwickeln. Das war beispielsweise zu spüren, als er am vergangenen Wochenende in Gladbach darüber sprach, welchen Klang der Name der niederrheinischen Borussia für ihn hatte, als er noch ein „junger Kerle“ war. Nun ist Freiburgs Cheftrainer mit seiner Mannschaft wieder unterwegs, diesmal in südlicher Richtung, mit dem Reiseziel Turin. Und aus Streich sprudelt es hervor: „Italien ist für mich auch immer ein Sehnsuchtsort gewesen, ein wunderbares Land, sehr facettenreich. Ich gehe wahnsinnig gerne dort in den Urlaub.“