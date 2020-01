Essen. Seinen letzten Treffer erzielte Neven Subotic noch als BVB-Spieler. Nun ist er für Union Berlin erfolgreich gewesen.

Ex-BVB-Verteidiger Neven Subotic trifft nach 1722 Tagen

Einen Eindruck davon, wie lange der letzte Treffer von Neven Subotic in der Fußball-Bundesliga zurückliegt, bekommt man, wenn man die BVB-Aufstellung vom 9. Mai 2015 durchgeht: Mitch Langerak, Erik Durm, Ilkay Gündogan, Sebastian Kehl, Henrikh Mkhitaryan. Auf der Bank saß Ciro Immobile. Und Dortmunds Trainer war ein gewisser Jürgen Klopp.

Ja, das ist eine lange Zeit her. Von den genannten Akteuren ist längst niemand mehr in der Bundesliga aktiv. Borussia Dortmund gewann damals mit 2:0 gegen Hertha BSC. Subotic köpfte die Westfalen nach neun Minuten mit 1:0 in Führung. 1722 Tage ist das her. Am Samstag war der inzwischen 31-Jährige wieder erfolgreich: Beim 2:0 seines neuen Vereins Union Berlin gegen den FC Augsburg. „Ich kann das nicht mehr sagen, das Leben geht so schnell, man vergisst das“, sagte der Serbe freudestrahlend über die verblassten Erinnerungen an seinen bislang letzten Treffer im deutschen Oberhaus für Borussia Dortmund.

Neben Subotic trifft Marcus Ingvartsen für Union Berlin

Nach der Führung durch Subotic erhöhte Marcus Ingvartsen (61.) für das Aufsteiger-Team von Coach Urs Fischer, das vier Spiele lang nicht mehr gewonnen hatte. Augsburg ließ bei der dritten Niederlage nacheinander die offensive Durchschlagskraft vermissen.

Die Fest-Wochen für Subotic gehen übrigens weiter. Am kommenden Samstag ist er zurück in seiner alten Heimat. Im Signal Iduna Park empfängt der BVB um 15.30 Uhr (live bei Sky) die Berliner. Doch zumindest sportlich hatte das Duell mit Augsburg noch mal einen anderen Stellenwert als die Partie gegen seinen Ex-Verein aus dem Ruhrgebiet. „Das Spiel war nochmal ein bisschen wichtiger, weil der Gegner eher in unserer Ecke ist als Borussia Dortmund“, betonte Subotic. „Wir haben auch weiter solche Schlüsselspiele, die ein bisschen mehr wert sind.“

Der BVB wird dagegen auf eine Revanche aus sein. Am dritten Spieltag unterlag Dortmund in der Alten Försterei mit 1:3.