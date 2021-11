Fan-Bilder aus Köln haben Einfluss auf das Topspiel beim BVB

Essen. In Köln durfte das Stadion mit 50.000 Zuschauern gefüllt werden. Nun denkt die Landesregierung neu nach. Sogar über Geisterspiele? Ein Kommentar.

Das Thema ist furchtbar kompliziert, weil es nicht die eine selig machende Wahrheit gibt. Außer dieser: Corona schlägt weiter ungehemmt zu und muss mit allen möglichen Mitteln bekämpft werden. Die derzeit gültige Anordnung von 2G im Freizeitbereich, die Ungeimpfte von Veranstaltungen ausschließt, ist so ein Mittel. Sie galt am Samstag auch in den nordrhein-westfälischen Fußballstadien. Und doch gab es dieses eine Spiel, das für Aufregung sorgte: Das Gesundheitsamt Köln hatte eine „Vollauslastung“ beim Derby gegen Mönchengladbach genehmigt. Und so drängelten sich 50.000 Besucher auf den Rängen.