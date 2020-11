Flugmaschinen auf dem Wasser und Trockenfutter aus der Tüte

Les Sables-d’Olonne Einmal um die Welt - und das im Segelboot und allein. Die Vendée Globe zählt zu den größten Herausforderungen für Sportler. Ein Deutscher ist dabei. Was treibt er den ganzen Tag?

Alle vier Jahre startet im französischen Les Sables-d’Olonne die Einhand-Weltumseglung Vendée Globe. Sie zählt neben Olympia, America’s Cup und Ocean Race zu den vier wichtigsten Rennen der Segelwelt.

Erstmals ist ein Deutscher dabei: der Wahl-Hamburger Boris Herrmann. Der Startschuss fällt am Sonntag um 13.02 Uhr.

RENNEN: Die neunte Auflage seit der Premiere 1989/1990 führt eine Rekordflotte von 33 Booten (27 Männer, 6 Frauen) von und nach Les Sables-d’Olonne einmal um die Welt. Jeder Segler sitzt allein im Boot, es gibt keinen Zwischenstopp. Zu absolvieren sind 24 296 Seemeilen (44 996 Kilometer) in rund zweieinhalb Monaten. Es geht vorbei am Kap der Guten Hoffnung, Kap Leuwin und Kap Hoorn.

BEDEUTUNG: 2016 war die Vendée Globe nach der Fußball-WM und vor der Tour de France Frankreichs zweitgrößtes Sportereignis. Es kamen knapp 2,5 Millionen Zuschauer in den Start- und Zielhafen.

HELDEN: Die Vendée Globe ist die Heldenwiege des französischen Segelsports. Noch nie konnte ein Nicht-Franzose das wichtigste Einhand-Rennen um die Welt gewinnen. Der Brite Alex Thomson (46) zählt mit "Hugo Boss" im fünften Anlauf zu den Favoriten. Ebenso die Franzosen Jérémie Beyou ("Charal"), Charlie Dalin ("Apivia"), Thomas Ruyant ("LinkedOut") und Kevin Escoffier ("PRB"). Die Britin Samantha Davies ("Initiatives Cœur") hat Chancen auf eine Top-Platzierung.

BOOTE: Gesegelt wird auf 18,25 Meter langen Hightech-Yachten der Imoca-Klasse. Boris Herrmanns "Seaexplorer - Yacht Club de Monaco" zählt zu den 19 Foilern, die sich auf Tragflächen aus dem Wasser heben und wie futuristische Flugmaschinen mit Krakenarmen wirken. Begleiterscheinungen: extrem laute Geräuschkulisse, heftige Schiffsbewegungen. Die Boote werden von Autopiloten gesteuert und erreichen Spitzengeschwindigkeiten von 40 Knoten (74 km/h).

REKORDE: Schnellster ist Vorjahressieger Armel Le Cléac’h mit 74 Tagen, 3 Stunden, 36 Minuten. Jetzt soll die Marke unter 70 Tage gedrückt werden. Ältester Teilnehmer ist Jean Le Cam (61, "Yes We Cam") bei seiner fünften Teilnahme. Jüngster Starter ist bei seinem zweiten Rennen der Schweizer Alan Roura (27, "La Fabrique").

DRAMEN: Zwei Segler sind in der 31-jährigen Renngeschichte gestorben. Der Franzose Jean Le Cam musste 2009 bei Kap Hoorn 16 Stunden im Inneren seiner umgedreht im Meer treibenden Yacht ausharren, bis Konkurrent Vincent Riou ihn rettete. 167 Starter haben sich seit der Premiere versucht, nur 89 kamen ins Ziel.

ARBEITSTAG: Die Segler sind an Bord Navigatoren, Strategen, Segeltrimmer und Reparateure in einem. Bei Manövern kümmern sie sich um das Umstauen von einigen Hundert Kilo Ladung zur optimalen Gewichtsverteilung. Die meiste Zeit sitzen sie in beweglichen und gepolsterten Pilotensitzen.

ESSEN UND SCHLAFEN: Gegessen wird Gefriergetrocknetes aus der Tüte, geschlafen maximal drei, vier Stunden am Tag, aufgeteilt in kurze Einheiten. Zur Verfügung stehen wenige Quadratmetern Lebensraum.

