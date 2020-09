Fortuna Düsseldorf verpflichtet Flügelspieler Borrello

Düsseldorf. Zweitligist Fortuna Düsseldorf leiht den Australier Brandon Borello für ein Jahr vom SC Freiburg aus.

Fortuna Düsseldorf hat Brandon Borrello vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg verpflichtet. Wie der Zweitligist an Dienstag mitteilte, wird der 25 Jahre alte Flügelspieler für ein Jahr ausgeliehen. "Brandon Borrello wird unserem Angriffsspiel mit seiner Mentalität und Aggressivität guttun. Er kann auf beiden Flügeln eingesetzt werden und bietet unserem Trainerteam in der Offensive noch mehr Möglichkeiten", sagte Fortunas Sportvorstand Uwe Klein.

Der Australier Borrello begann seine Karriere beim Erstligisten Brisbane Roar, mit dem er 2014 Meister wurde. Drei Jahre später wechselte er in die 2. Bundesliga, wo er in der Saison 2017/18 in 19 Spielen für den 1. FC Kaiserslautern drei Tore erzielte und sieben weitere Treffer vorbereitete. 2018 schloss sich Borrello dem SC Freiburg an und kam in der abgelaufenen Spielzeit auf sieben Bundesliga-Einsätze. (dpa)