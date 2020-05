Fortuna-Trainer Rösler: Können es den Bayern schwer machen

Ein Abschied steht bei Fortuna Düsseldorf bereits fest, am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) ist es so weit. Mit dem Schlusspfiff in München wird Lutz Pfannenstiel sein letztes Spiel als Sportvorstand der Rheinländer erlebt haben. Zum 31. Mai wird der Vertrag des Fußball-Globetrotters aufgelöst. Die Entscheidung für den Stopp seines Engagements traf der 47-Jährige bereits einige Wochen vor Ausbruch der weltweiten Corona-Krise. Verantwortlich für das vorzeitige Bye-Bye seien „ausschließlich private Gründe“ betonte Pfannenstiel – dem damals vor allem Beleidigungen gegen seine Familie nach der Entlassung von Cheftrainer Friedhelm Funkel auf den Magen schlugen.

Seit Ende Januar werkelt nun Funkels Nachfolger Uwe Rösler bei den Düsseldorfern – und hat dem Team seitdem vor allem mehr Mut und Offensivgeist eingeflößt. Unter der Woche überwand der Liga-16. dann auch noch seine nervige Remis-Seuche. „Wir haben heute Fußball gelebt“, kommentierte Rösler das 2:1 über Schalke. „Mit dieser Einstellung haben wir eine Riesenchance.“

Düsseldorf gegen Bayern, BVB und Leipzig

Damit meinte der gebürtige Altenburger ausdrücklich auch die Duelle mit den Liga-Riesen München, Dortmund und Leipzig, die in den nächsten zweieinhalb Wochen auf der Düsseldorfer Agenda stehen. „Ich würde die Mannschaft gegen die großen Drei nicht abschreiben. Wir sind momentan schwer zu schlagen“, tönt Rösler und kündigt an: „Mit unserem Willen und unserer Moral können wir es auch den Bayern schwer machen. Wir werden einen Schlachtplan entwickeln, der uns hilft, eine Überraschung zu schaffen.“

An Mainz auf dem rettenden Rang 15 hat sich die Fortuna bereits bis auf einen Punkt herangearbeitet. Auch Frankfurt, Union Berlin und Augsburg sind inzwischen in Reichweite. „Bei dem Fußball, den wir seit einigen Wochen spielen, bin ich sicher, dass wir auch in der nächsten Saison in der ersten Liga spielen“, sagt der zuletzt treffsichere Angreifer Kenan Karaman.

Abschied von Sportvorstand Pfannenstiel

Abschied nehmen heißt es bis auf Weiteres jedenfalls nur von Lutz Pfannenstiel. Von dem Mann, dem Trainer Rösler nach dem Schalke-Spiel vor Freude so eng auf die Pelle rückte, dass den Hygienewächtern der DFL recht unbehaglich geworden sein dürfte. „Wir sind nicht immer vorbildlich“, erklärte der 51-Jährige später entschuldigend. „Aber wir versuchen es.“